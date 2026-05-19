Receta saludable: sorprende con un budín de limón y amapola húmedo
Sorprende con esta receta saludable de budín de limón y amapola, una opción húmeda, liviana y llena de sabor para disfrutar en cualquier momento.
Esta receta de budín de limón con amapola saludable es ideal para quienes buscan una opción más liviana, húmeda y llena de sabor cítrico. Las semillas de amapola aportan textura y un toque especial irresistible. Es una preparación fácil y perfecta para desayunos o meriendas saludables. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Harina integral — 220 gramos
- Avena molida — 80 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Yogur natural — 200 gramos
- Miel — 80 gramos
- Aceite — 60 mililitros
- Jugo de limón — 50 mililitros
- Ralladura de limón — 4 gramos
- Semillas de amapola — 20 gramos
- Polvo de hornear — 10 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear un budín de limón con amapola saludable delicioso
1- Batir los huevos con la miel y la esencia de vainilla.
2- Agregar el yogur natural, el aceite, el jugo de limón y la ralladura de limón.
3- Incorporar la harina integral, la avena molida y el polvo de hornear.
4- Agregar las semillas de amapola y mezclar suavemente.
5- Volcar la preparación en un molde para budín previamente aceitado.
6- Hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que el budín esté dorado y cocido.
7- Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.
De la cocina a la mesa
El budín de limón con amapola saludable es una excelente opción para disfrutar algo dulce y equilibrado. Esta receta combina ingredientes más nutritivos como harina integral, avena y yogur natural, logrando una textura húmeda y muy suave. El limón aporta frescura y aroma, mientras que las semillas de amapola suman un toque crocante especial. Es ideal para acompañar el desayuno, la merienda o una infusión caliente. Además, se prepara fácilmente y con ingredientes simples. Este budín casero es práctico, delicioso y perfecto para quienes buscan opciones más saludables. ¡A disfrutar!.