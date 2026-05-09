El secreto de un budín de zanahoria perfecto: receta fácil para hacer en casa
La receta de budín de zanahoria que estabas buscando: fácil, casera y con la textura perfecta para una merienda o desayuno inolvidable.
Esta receta de budín de zanahoria y nuez es ideal para quienes buscan un clásico casero, húmedo y lleno de textura. La zanahoria aporta suavidad y las nueces un toque crocante. Es una delicia fácil, perfecta para meriendas o desayunos con algo casero. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Harina leudante — 250 gramos
- Azúcar — 180 gramos
- Huevo — 3 unidades (180 gramos)
- Aceite — 120 mililitros
- Zanahoria rallada — 200 gramos
- Nueces — 100 gramos
- Canela — 3 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear un budín de zanahoria y nuez delicioso
1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
2- Agregar el aceite y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina leudante y la canela.
4- Agregar la zanahoria rallada y las nueces picadas.
5- Mezclar bien hasta integrar.
6- Volcar en un molde enmantecado.
7- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos hasta que el budín esté listo.
De la cocina a la mesa
El budín de zanahoria y nuez es una opción deliciosa y muy aromática para disfrutar en casa. Esta receta logra una textura húmeda gracias a la zanahoria y un contraste crocante con las nueces. Es ideal para acompañar el mate, el café o el té. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Se puede servir solo o con un glasé suave para un toque extra. Este budín casero es práctico, rendidor y perfecto para quienes buscan sabores clásicos con un toque especial. ¡A disfrutar!