El secreto de un budín de zanahoria perfecto: receta fácil para hacer en casa

Esta receta de budín de zanahoria y nuez es ideal para quienes buscan un clásico casero, húmedo y lleno de textura. La zanahoria aporta suavidad y las nueces un toque crocante. Es una delicia fácil, perfecta para meriendas o desayunos con algo casero. ¡Manos a la obra!

Paso a paso para crear un budín de zanahoria y nuez delicioso

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante y la canela.

4- Agregar la zanahoria rallada y las nueces picadas.

5- Mezclar bien hasta integrar.

6- Volcar en un molde enmantecado.

7- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos hasta que el budín esté listo.

Cómo hacer budín de zanahoria, receta paso a paso Cómo hacer budín de zanahoria, receta paso a paso Shutterstock

De la cocina a la mesa

El budín de zanahoria y nuez es una opción deliciosa y muy aromática para disfrutar en casa. Esta receta logra una textura húmeda gracias a la zanahoria y un contraste crocante con las nueces. Es ideal para acompañar el mate, el café o el té. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Se puede servir solo o con un glasé suave para un toque extra. Este budín casero es práctico, rendidor y perfecto para quienes buscan sabores clásicos con un toque especial. ¡A disfrutar!