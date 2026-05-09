Sopa cremosa de vegetales: receta fácil y saludable para disfrutar

Esta receta de sopa cremosa de vegetales es ideal para quienes buscan una opción saludable, suave y reconfortante. La combinación de verduras logra una textura cremosa y un sabor equilibrado. Es una delicia fácil, nutritiva y perfecta para cualquier día. ¡Manos a la obra!

Paso a paso para crear sopa cremosa de vegetales deliciosa

1- Pelar y cortar las zanahorias, la papa y la calabaza en cubos.

2- Picar la cebolla y el ajo.

3- Rehogar la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén transparentes.

4- Agregar los vegetales y mezclar.

5- Incorporar el caldo de verduras y cocinar hasta que todo esté tierno.

6- Procesar hasta lograr una textura cremosa.

7- Agregar la crema de leche y condimentar con sal y pimienta.

8- Servir la sopa bien caliente.

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De la cocina a la mesa

La sopa cremosa de vegetales es una opción ideal para quienes buscan una comida liviana y nutritiva. Esta receta combina verduras simples para lograr un plato suave, reconfortante y lleno de sabor. Es perfecta para días frescos o como entrada en una comida más completa. Además, se puede adaptar con los vegetales disponibles y ajustar la cremosidad según el gusto. Se puede acompañar con croutons o semillas para sumar textura. Esta sopa casera es práctica, saludable y una excelente forma de incorporar más verduras en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!