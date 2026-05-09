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Sopa cremosa de vegetales: receta fácil y saludable para disfrutar

Receta de sopa cremosa de vegetales, una opción saludable, suave y fácil ideal para días frescos. ¡Preparala y a todos les encantará!

Candela Spann

Una receta perfecta de sopa cremosa de vegetales

Una receta perfecta de sopa cremosa de vegetales

Shutterstock

Esta receta de sopa cremosa de vegetales es ideal para quienes buscan una opción saludable, suave y reconfortante. La combinación de verduras logra una textura cremosa y un sabor equilibrado. Es una delicia fácil, nutritiva y perfecta para cualquier día. ¡Manos a la obra!

Receta de sopa cremosa de vegetales
Receta de sopa cremosa de vegetales

Receta de sopa cremosa de vegetales

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Zanahoria — 2 unidades
  • Papa — 2 unidades
  • Calabaza — 300 gramos
  • Cebolla — 1 unidad
  • Ajo — 1 diente
  • Caldo de verduras — 1 litro
  • Crema de leche — 100 mililitros
  • Aceite — 20 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear sopa cremosa de vegetales deliciosa

1- Pelar y cortar las zanahorias, la papa y la calabaza en cubos.

2- Picar la cebolla y el ajo.

3- Rehogar la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén transparentes.

4- Agregar los vegetales y mezclar.

5- Incorporar el caldo de verduras y cocinar hasta que todo esté tierno.

6- Procesar hasta lograr una textura cremosa.

7- Agregar la crema de leche y condimentar con sal y pimienta.

8- Servir la sopa bien caliente.

Cómo hacer sopa verduras, la receta
C&oacute;mo hacer sopa verduras, la receta

Cómo hacer sopa verduras, la receta

De la cocina a la mesa

La sopa cremosa de vegetales es una opción ideal para quienes buscan una comida liviana y nutritiva. Esta receta combina verduras simples para lograr un plato suave, reconfortante y lleno de sabor. Es perfecta para días frescos o como entrada en una comida más completa. Además, se puede adaptar con los vegetales disponibles y ajustar la cremosidad según el gusto. Se puede acompañar con croutons o semillas para sumar textura. Esta sopa casera es práctica, saludable y una excelente forma de incorporar más verduras en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!

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