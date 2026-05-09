Sopa cremosa de vegetales: receta fácil y saludable para disfrutar
Receta de sopa cremosa de vegetales, una opción saludable, suave y fácil ideal para días frescos. ¡Preparala y a todos les encantará!
Esta receta de sopa cremosa de vegetales es ideal para quienes buscan una opción saludable, suave y reconfortante. La combinación de verduras logra una textura cremosa y un sabor equilibrado. Es una delicia fácil, nutritiva y perfecta para cualquier día. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Zanahoria — 2 unidades
- Papa — 2 unidades
- Calabaza — 300 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Ajo — 1 diente
- Caldo de verduras — 1 litro
- Crema de leche — 100 mililitros
- Aceite — 20 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear sopa cremosa de vegetales deliciosa
1- Pelar y cortar las zanahorias, la papa y la calabaza en cubos.
2- Picar la cebolla y el ajo.
3- Rehogar la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén transparentes.
4- Agregar los vegetales y mezclar.
5- Incorporar el caldo de verduras y cocinar hasta que todo esté tierno.
6- Procesar hasta lograr una textura cremosa.
7- Agregar la crema de leche y condimentar con sal y pimienta.
8- Servir la sopa bien caliente.
De la cocina a la mesa
La sopa cremosa de vegetales es una opción ideal para quienes buscan una comida liviana y nutritiva. Esta receta combina verduras simples para lograr un plato suave, reconfortante y lleno de sabor. Es perfecta para días frescos o como entrada en una comida más completa. Además, se puede adaptar con los vegetales disponibles y ajustar la cremosidad según el gusto. Se puede acompañar con croutons o semillas para sumar textura. Esta sopa casera es práctica, saludable y una excelente forma de incorporar más verduras en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!