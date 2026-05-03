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La mejor receta de sopa crema de calabaza y papa para el invierno

Receta de sopa crema de calabaza y papa, una opción suave, nutritiva y fácil ideal para días frescos.

Candela Spann

Cómo hacer crema de zapallo casera, la receta

Cómo hacer crema de zapallo casera, la receta

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Esta receta de sopa crema de calabaza y papa es ideal para quienes buscan una opción casera, suave y reconfortante. La combinación de ingredientes logra una textura cremosa y un sabor delicado. Es una delicia fácil, nutritiva y perfecta para días frescos. ¡Manos a la obra!

Receta de sopa crema de calabaza y papa
Receta de sopa crema de calabaza y papa

Receta de sopa crema de calabaza y papa

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Calabaza — 500 gramos
  • Papa — 300 gramos
  • Cebolla — 1 unidad
  • Ajo — 1 diente
  • Caldo de verduras — 1 litro
  • Crema de leche — 100 mililitros
  • Aceite — 20 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear sopa crema de calabaza y papa deliciosa

1- Pelar y cortar la calabaza y la papa en cubos.

2- Picar la cebolla y el ajo.

3- Rehogar la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén transparentes.

4- Agregar la calabaza y la papa, y mezclar.

5- Incorporar el caldo de verduras y cocinar hasta que estén tiernas.

6- Procesar hasta lograr una textura cremosa.

7- Agregar la crema de leche y condimentar con sal y pimienta.

8- Servir la sopa bien caliente.

Sopa crema de zapallo, la receta imbatible para compartir
Sopa crema de zapallo, la receta imbatible para compartir

Sopa crema de zapallo, la receta imbatible para compartir

De la cocina a la mesa

La sopa crema de calabaza y papa es una opción ideal para quienes buscan una comida liviana y reconfortante. Esta receta combina ingredientes simples para lograr una textura suave y un sabor equilibrado. Es perfecta para los días fríos o como entrada en una comida especial. Además, se puede preparar con anticipación y recalentar fácilmente. Se puede acompañar con croutons o un toque de queso para sumar textura. Esta sopa casera es práctica, nutritiva y una excelente forma de incorporar verduras de manera deliciosa. ¡A disfrutar!

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