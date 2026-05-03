La mejor receta de sopa crema de calabaza y papa para el invierno
Receta de sopa crema de calabaza y papa, una opción suave, nutritiva y fácil ideal para días frescos.
Esta receta de sopa crema de calabaza y papa es ideal para quienes buscan una opción casera, suave y reconfortante. La combinación de ingredientes logra una textura cremosa y un sabor delicado. Es una delicia fácil, nutritiva y perfecta para días frescos. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Calabaza — 500 gramos
- Papa — 300 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Ajo — 1 diente
- Caldo de verduras — 1 litro
- Crema de leche — 100 mililitros
- Aceite — 20 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear sopa crema de calabaza y papa deliciosa
1- Pelar y cortar la calabaza y la papa en cubos.
2- Picar la cebolla y el ajo.
3- Rehogar la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén transparentes.
4- Agregar la calabaza y la papa, y mezclar.
5- Incorporar el caldo de verduras y cocinar hasta que estén tiernas.
6- Procesar hasta lograr una textura cremosa.
7- Agregar la crema de leche y condimentar con sal y pimienta.
8- Servir la sopa bien caliente.
De la cocina a la mesa
La sopa crema de calabaza y papa es una opción ideal para quienes buscan una comida liviana y reconfortante. Esta receta combina ingredientes simples para lograr una textura suave y un sabor equilibrado. Es perfecta para los días fríos o como entrada en una comida especial. Además, se puede preparar con anticipación y recalentar fácilmente. Se puede acompañar con croutons o un toque de queso para sumar textura. Esta sopa casera es práctica, nutritiva y una excelente forma de incorporar verduras de manera deliciosa. ¡A disfrutar!