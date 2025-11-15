Magnífica receta de sopa crema de calabacín que vas a repetir siempre

Cuando pinta el fresco y el cuerpo pide algo calentito, esta receta de sopa crema de calabacín te salva al toque. Es rendidora, económica y queda tan suave que se come sin darse cuenta. Ideal para la cena, para arrancar un almuerzo o para tener lista en la heladera y calentar cuando pinten ganas.

1. Lavá los calabacines y cortálos en cubos.

En invierno, esta receta se vuelve un clásico en muchas cocinas argentinas.

Una excelente opción para incorporar verduras a tu dieta

1 litro de caldo (casero o en cubito, lo que tengas).

2. Pelá la papa y cortála chiquita para que se cocine más rápido.

3. Picá la cebolla y el ajo .

4. En una olla, tirále un chorrito de aceite y rehogá la cebolla y el ajo hasta que estén blanditos.

5. Sumá los calabacines y la papa. Mezclá bien y dejá que se vayan saborizando por unos minutos.

6. Agregá el caldo, tapá la olla y cociná a fuego medio hasta que la papa esté tierna (unos 15 minutos aprox).

7. Procesá todo con minipimer hasta que quede una crema bien lisita.

8. Salpimentá, serví calentita y coroná con un chorrito de oliva, queso o croutones caseros.

Reconfortánte sopa de calabacín Esta receta se puede hacer sin papa y queda igual de cremosa. Shutterstock

Guardála en la heladera hasta 3 días en un tupper bien tapado, o freezála hasta 2 meses. Esta receta es tan popular en muchas casas argentinas que suele aparecer cuando hay calabacines medio tristes en la heladera… y termina siendo un golazo total.