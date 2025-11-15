Presenta:

Tendencias

|

Receta

Magnífica receta de sopa crema de calabacín que vas a repetir siempre

Un plato que combina simpleza, aroma y sabor. Ideal para los días fresquitos o para una entrada gourmet. Receta paso a paso para que lucirte sea habitual.

Candela Spann

Irresistible receta de sopa crema de calabacín lista en pocos minutos.

Irresistible receta de sopa crema de calabacín lista en pocos minutos.

Shutterstock

Cuando pinta el fresco y el cuerpo pide algo calentito, esta receta de sopa crema de calabacín te salva al toque. Es rendidora, económica y queda tan suave que se come sin darse cuenta. Ideal para la cena, para arrancar un almuerzo o para tener lista en la heladera y calentar cuando pinten ganas.

Rinde 4 porciones

Te Podría Interesar

Ingredientes para una sopa perfecta

  • 3 calabacines medianos.

  • 1 papa chica.

  • 1 cebolla.

  • 2 dientes de ajo.

  • 1 litro de caldo (casero o en cubito, lo que tengas).

  • Aceite de oliva c/n.

  • Sal y pimienta a gusto.

  • Opcional: queso rallado, croutones o semillas tostadas.

Una excelente opción para incorporar verduras a tu dieta
En invierno, esta receta se vuelve un clásico en muchas cocinas argentinas.

En invierno, esta receta se vuelve un clásico en muchas cocinas argentinas.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá los calabacines y cortálos en cubos.

2. Pelá la papa y cortála chiquita para que se cocine más rápido.

3. Picá la cebolla y el ajo.

4. En una olla, tirále un chorrito de aceite y rehogá la cebolla y el ajo hasta que estén blanditos.

5. Sumá los calabacines y la papa. Mezclá bien y dejá que se vayan saborizando por unos minutos.

6. Agregá el caldo, tapá la olla y cociná a fuego medio hasta que la papa esté tierna (unos 15 minutos aprox).

7. Procesá todo con minipimer hasta que quede una crema bien lisita.

8. Salpimentá, serví calentita y coroná con un chorrito de oliva, queso o croutones caseros.

Reconfortánte sopa de calabacín
Esta receta se puede hacer sin papa y queda igual de cremosa.

Esta receta se puede hacer sin papa y queda igual de cremosa.

Guardála en la heladera hasta 3 días en un tupper bien tapado, o freezála hasta 2 meses. Esta receta es tan popular en muchas casas argentinas que suele aparecer cuando hay calabacines medio tristes en la heladera… y termina siendo un golazo total.

Archivado en

Notas Relacionadas