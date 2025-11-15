Magnífica receta de sopa crema de calabacín que vas a repetir siempre
Un plato que combina simpleza, aroma y sabor. Ideal para los días fresquitos o para una entrada gourmet. Receta paso a paso para que lucirte sea habitual.
Cuando pinta el fresco y el cuerpo pide algo calentito, esta receta de sopa crema de calabacín te salva al toque. Es rendidora, económica y queda tan suave que se come sin darse cuenta. Ideal para la cena, para arrancar un almuerzo o para tener lista en la heladera y calentar cuando pinten ganas.
Rinde 4 porciones
Ingredientes para una sopa perfecta
3 calabacines medianos.
1 papa chica.
1 cebolla.
2 dientes de ajo.
1 litro de caldo (casero o en cubito, lo que tengas).
Aceite de oliva c/n.
Sal y pimienta a gusto.
Opcional: queso rallado, croutones o semillas tostadas.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá los calabacines y cortálos en cubos.
2. Pelá la papa y cortála chiquita para que se cocine más rápido.
3. Picá la cebolla y el ajo.
4. En una olla, tirále un chorrito de aceite y rehogá la cebolla y el ajo hasta que estén blanditos.
5. Sumá los calabacines y la papa. Mezclá bien y dejá que se vayan saborizando por unos minutos.
6. Agregá el caldo, tapá la olla y cociná a fuego medio hasta que la papa esté tierna (unos 15 minutos aprox).
7. Procesá todo con minipimer hasta que quede una crema bien lisita.
8. Salpimentá, serví calentita y coroná con un chorrito de oliva, queso o croutones caseros.
Guardála en la heladera hasta 3 días en un tupper bien tapado, o freezála hasta 2 meses. Esta receta es tan popular en muchas casas argentinas que suele aparecer cuando hay calabacines medio tristes en la heladera… y termina siendo un golazo total.