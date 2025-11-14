Presenta:

Tendencias

|

Receta

Pura tentación: receta de tarta de chocolate con frutillas irresistiblemente cremosa

Una combinación que nunca falla. Esta receta de tarta de chocolate con frutillas es pura tentación: cremosa, fresca y perfecta para compartir.

Candela Spann

Explosión de sabor: receta de tarta de chocolate con frutillas y crema suave.

Explosión de sabor: receta de tarta de chocolate con frutillas y crema suave.

Shutterstock

Si hay un postre capaz de enamorar a todos, es esta receta de tarta de chocolate con frutillas. Combina una base crocante, un relleno cremoso y la frescura de las frutas naturales. Es ideal para reuniones, cumpleaños o para darte un gusto dulce sin salir de casa. Simple, elegante y con ese toque casero que nunca falla.

Rinde: 8 porciones

Te Podría Interesar

Ingredientes para una tarta perfecta

Para la base

  • 200 g de galletitas de chocolate molidas.

  • 100 g de manteca derretida.

Para el relleno

  • 200 g de chocolate semiamargo.

  • 200 cc de crema de leche.

  • 1 cucharada de manteca.

Para la cobertura

  • 250 g de frutillas frescas lavadas y cortadas.

  • 1 cucharada de mermelada de frutilla o brillo neutro (opcional).

El chocolate con la textura justa
La receta se popularizó en Argentina en los años ’80, cuando las frutillas frescas comenzaron a venderse masivamente en invierno.

La receta se popularizó en Argentina en los años ’80, cuando las frutillas frescas comenzaron a venderse masivamente en invierno.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Mezclá las galletitas molidas con la manteca derretida. Cubrí el fondo de una tartera y llevá a la heladera 15 minutos.

2. Calentá la crema hasta que casi hierva. Retirá del fuego, agregá el chocolate trozado y la manteca. Mezclá hasta obtener una crema lisa.

3.Verté la ganache sobre la base fría y llevá a la heladera por 2 horas.

4. Decorá con las frutillas y pincelálas con mermelada para dar brillo.

Lista la tarta solo lefaltan las frutillas
Una receta ideal para fechas especiales: es uno de los postres más elegidos para San Valentín y aniversarios.

Una receta ideal para fechas especiales: es uno de los postres más elegidos para San Valentín y aniversarios.

Esta tarta se conserva hasta 3 días en heladera. Esta receta nació como una versión criolla de la clásica tarta francesa fraises et chocolat, adaptada por pasteleros argentinos que reemplazaron la masa sablée por galletitas de chocolate. ¡Una fusión perfecta entre lo gourmet y lo casero!

Archivado en

Notas Relacionadas