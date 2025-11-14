Pura tentación: receta de tarta de chocolate con frutillas irresistiblemente cremosa
Una combinación que nunca falla. Esta receta de tarta de chocolate con frutillas es pura tentación: cremosa, fresca y perfecta para compartir.
Si hay un postre capaz de enamorar a todos, es esta receta de tarta de chocolate con frutillas. Combina una base crocante, un relleno cremoso y la frescura de las frutas naturales. Es ideal para reuniones, cumpleaños o para darte un gusto dulce sin salir de casa. Simple, elegante y con ese toque casero que nunca falla.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes para una tarta perfecta
Para la base
200 g de galletitas de chocolate molidas.
100 g de manteca derretida.
Para el relleno
200 g de chocolate semiamargo.
200 cc de crema de leche.
1 cucharada de manteca.
Para la cobertura
250 g de frutillas frescas lavadas y cortadas.
1 cucharada de mermelada de frutilla o brillo neutro (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Mezclá las galletitas molidas con la manteca derretida. Cubrí el fondo de una tartera y llevá a la heladera 15 minutos.
2. Calentá la crema hasta que casi hierva. Retirá del fuego, agregá el chocolate trozado y la manteca. Mezclá hasta obtener una crema lisa.
3.Verté la ganache sobre la base fría y llevá a la heladera por 2 horas.
4. Decorá con las frutillas y pincelálas con mermelada para dar brillo.
Esta tarta se conserva hasta 3 días en heladera. Esta receta nació como una versión criolla de la clásica tarta francesa fraises et chocolat, adaptada por pasteleros argentinos que reemplazaron la masa sablée por galletitas de chocolate. ¡Una fusión perfecta entre lo gourmet y lo casero!