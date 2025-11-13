Una receta diferente: mermelada de sandía casera muy original y fresca
Natural y brillante. Aprendé a hacer esta receta de mermelada de sandía con textura perfecta y un color espectacular.
Si pensabas que la sandía solo servía para comer fresca, esta receta te va a sorprender. La mermelada de sandía conserva todo el color, el aroma y la dulzura de esta fruta veraniega, pero en una versión perfecta para untar en tostadas o acompañar quesos. Es simple, económica y una forma genial de aprovechar las frutas maduras.
Rinde: 2 frascos medianos
Ingredientes para una mermelada perfecta
-
1 kg de pulpa de sandía (sin semillas).
500 g de azúcar.
Jugo de 1 limón.
1 cucharadita de ralladura de limón (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Cortá la sandía en cubos y retirale todas las semillas.
2. Procesá o pisá la pulpa hasta obtener una mezcla suave.
3. Colocá la sandía, el azúcar y el jugo de limón en una olla amplia.
4. Cociná a fuego medio, revolviendo de vez en cuando, hasta que espese (unos 40 a 50 minutos).
5. Si querés una textura más firme, agregá un poco de ralladura de limón o una cucharadita de agar agar o pectina.
6. Cuando tenga consistencia de mermelada, colocála caliente en frascos esterilizados, tapá y guardá boca abajo hasta que enfríe.
La mermelada se conserva cerrada hasta 6 meses en lugar fresco y, una vez abierta, en la heladera hasta 10 días. ESta receta nació como una forma de aprovechar el excedente de sandías del verano en las zonas rurales del Litoral argentino. ¡Y hoy es una joyita gourmet!.