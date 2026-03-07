El pastel Napoleón más cremoso: receta que triunfa en tu mesa

Esta receta de pastel Napoleón es un clásico de la repostería europea que destaca por sus capas crujientes de hojaldre y su delicada crema pastelera . El pastel Napoleón es elegante, sabroso y perfecto para ocasiones especiales. Con este paso a paso podrás prepararlo fácilmente en casa y disfrutar de un dulce espectacular.

Algunas versiones modernas de la receta incluyen nata montada, caramelo o incluso frutos rojos para darle un toque diferente.

Una receta que no te llevará mucho tiempo

1- Mezclar la harina de trigo con la sal en un bol amplio.

2- Añadir parte de la mantequilla fría en trozos y trabajar ligeramente la masa e incorporar poco a poco hasta formar una masa homogénea.

3- Estirar la masa, colocar el resto de la mantequilla en el centro y realizar pliegues tipo hojaldre.

4- Repetir los pliegues varias veces y dejar reposar la masa en el frigorífico durante 30 minutos.

5- Estirar la masa y cortar varias láminas del mismo tamaño. Hornear las láminas a 200 grados durante unos 12 minutos hasta que estén doradas.

6- Para la crema pastelera, calentar la leche entera en un cazo.

7- Mezclar las yemas de huevo con el azúcar y la fécula de maíz hasta obtener una crema lisa. Añadir la leche caliente poco a poco, remover y volver a cocinar hasta que espese.

8- Incorporar la mantequilla extra y el extracto de vainilla y dejar enfriar.

9- Montar el pastel Napoleón alternando capas de hojaldre y crema pastelera.

10- Terminar con migas de hojaldre y azúcar glass por encima.

Un pastel que les encantará a todos Existe una curiosa tradición: cuanto más tiempo reposa la receta del pastel Napoleón en la nevera, más sabroso se vuelve. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El pastel Napoleón es uno de esos dulces que ganan sabor con el reposo. Lo ideal es dejar esta receta unas horas en el frigorífico para que las capas de hojaldre absorban ligeramente la crema pastelera y el conjunto quede más jugoso. En España suele servirse bien frío, acompañado de café o té después de una comida especial. Si se conserva en un recipiente hermético, el pastel Napoleón aguanta perfectamente hasta tres días en la nevera. Aunque su nombre recuerda a Francia, este postre se hizo especialmente famoso en Europa del Este. ¡Prepararlo en casa siempre sorprende!.