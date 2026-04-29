La clásica receta de leche frita: un dulce tradicional para disfrutar
Leche frita con azúcar y canela, una receta española cremosa por dentro y dorada por fuera, perfecta para disfrutar como postre casero irresistible.
Esta receta de leche frita con azúcar y canela es un clásico dulce de la cocina española, famoso por su textura cremosa y su exterior crujiente. Ideal para servir como postre, combina ingredientes simples en una preparación deliciosa. Es perfecta para quienes buscan un sabor tradicional y casero en cada bocado.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 100 g de azúcar
- 60 g de fécula de maíz
- 1 rama de canela
- La piel de 1 limón
- 2 huevos
- Harina para rebozar
- Aceite para freír
- Azúcar y canela en polvo para espolvorear
Paso a paso para crear una leche frita deliciosa
- Calienta la leche con la canela y la piel de limón hasta que esté a punto de hervir. Retira y deja infusionar.
- En un bol, mezcla el azúcar con la fécula de maíz.
- Retira la canela y el limón de la leche e incorpora poco a poco a la mezcla, removiendo bien.
- Lleva la preparación al fuego y cocina sin dejar de mezclar hasta que espese.
- Vierte la crema en un molde y deja enfriar completamente hasta que esté firme.
- Corta en porciones cuadradas o rectangulares.
- Pasa cada pieza por harina y luego por huevo batido.
- Fríe en aceite caliente hasta dorar por ambos lados.
- Retira y coloca sobre papel absorbente.
- Espolvorea con azúcar y canela antes de servir.
De la cocina a tu mesa
La leche frita es un postre que destaca por su contraste de texturas, con un interior suave y cremoso y una capa exterior dorada y ligeramente crujiente. Su sencillez en ingredientes la convierte en una receta accesible, pero su sabor la eleva a un nivel tradicional muy valorado en la gastronomía española. Es ideal para preparar con anticipación, ya que necesita enfriarse bien antes de freír, lo que permite organizar mejor el tiempo en la cocina. Además, se puede servir tanto templada como fría, manteniendo su delicioso sabor en ambas versiones. Este dulce es perfecto para compartir en reuniones familiares o celebraciones, aportando un toque casero y auténtico que siempre conquista a todos. ¡Y a disfrutar!.