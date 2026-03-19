Rosquillas fritas doradas y tiernas: receta tradicional casera

Esta receta de rosquillas fritas es un clásico de la repostería tradicional española. Las rosquillas destacan por su textura esponjosa por dentro y ligeramente crujiente por fuera, con un sabor suave y delicioso. Podrás preparar en casa un dulce típico ideal para acompañar el café o la merienda.

Las rosquillas fritas son un dulce típico en muchas fiestas tradicionales españolas.

1- Colocar los huevos y el azúcar en un bol y mezclar hasta obtener una preparación cremosa.

2- Añadir la leche , el aceite de oliva y la ralladura de limón y mezclar bien.

3- Incorporar la harina de trigo, el polvo de hornear y la sal poco a poco.

4- Mezclar hasta formar una masa suave que no se pegue a las manos.

5- Tomar pequeñas porciones de masa y formar cilindros.

6- Unir los extremos para dar forma a las rosquillas.

7- Calentar el aceite en una sartén profunda a fuego medio.

8- Freír las rosquillas en tandas hasta que estén doradas por ambos lados.

9- Retirar y colocar sobre papel absorbente.

10- Rebozar las rosquillas fritas en azúcar mientras aún están calientes.

La mejor receta de rosquillas fritas para la merienda Este dulce se ha mantenido popular durante siglos en la repostería casera. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las rosquillas fritas forman parte de la tradición repostera de muchas regiones de España. Esta receta se transmite de generación en generación y suele prepararse en celebraciones y fiestas populares. Su sabor sencillo y su textura esponjosa las convierten en un dulce muy querido. Lo ideal es consumirlas recién hechas, cuando están más tiernas y aromáticas. También pueden conservarse en un recipiente hermético durante un par de días. Acompañadas de un buen café o un chocolate caliente. ¡Nunca pasan de moda!