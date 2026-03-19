Presenta:

Tendencias

|

Receta

Rosquillas fritas doradas y tiernas: receta tradicional casera

Doradas, esponjosas y con sabor a tradición: esta receta de rosquillas fritas caseras es perfecta para una merienda dulce y auténtica.

MDZ Tendencias

Cómo hacer rosquillas fritas perfectas: receta paso a paso

Cómo hacer rosquillas fritas perfectas: receta paso a paso

Shutterstock

Esta receta de rosquillas fritas es un clásico de la repostería tradicional española. Las rosquillas destacan por su textura esponjosa por dentro y ligeramente crujiente por fuera, con un sabor suave y delicioso. Podrás preparar en casa un dulce típico ideal para acompañar el café o la merienda.

Receta de rosquillas fritas caseras esponjosas y doradas
Las rosquillas fritas son un dulce típico en muchas fiestas tradicionales españolas.

Las rosquillas fritas son un dulce típico en muchas fiestas tradicionales españolas.

Rinde: 20 porciones

Ingredientes

  • 300 gramos de harina de trigo.

  • 120 gramos de azúcar.

  • 2 huevos.

  • 80 mililitros de leche.

  • 50 mililitros de aceite de oliva suave.

  • 10 gramos de polvo de hornear.

  • 5 gramos de ralladura de limón.

  • 2 gramos de sal.

  • 500 mililitros de aceite para freír.

  • 80 gramos de azúcar extra para rebozar.

Paso a paso para crear unas rosquillas fritas caseras deliciosas

1- Colocar los huevos y el azúcar en un bol y mezclar hasta obtener una preparación cremosa.

2- Añadir la leche, el aceite de oliva y la ralladura de limón y mezclar bien.

3- Incorporar la harina de trigo, el polvo de hornear y la sal poco a poco.

4- Mezclar hasta formar una masa suave que no se pegue a las manos.

5- Tomar pequeñas porciones de masa y formar cilindros.

6- Unir los extremos para dar forma a las rosquillas.

7- Calentar el aceite en una sartén profunda a fuego medio.

8- Freír las rosquillas en tandas hasta que estén doradas por ambos lados.

9- Retirar y colocar sobre papel absorbente.

10- Rebozar las rosquillas fritas en azúcar mientras aún están calientes.

La mejor receta de rosquillas fritas para la merienda
Este dulce se ha mantenido popular durante siglos en la repostería casera.

Este dulce se ha mantenido popular durante siglos en la repostería casera.

De la cocina a la mesa

Las rosquillas fritas forman parte de la tradición repostera de muchas regiones de España. Esta receta se transmite de generación en generación y suele prepararse en celebraciones y fiestas populares. Su sabor sencillo y su textura esponjosa las convierten en un dulce muy querido. Lo ideal es consumirlas recién hechas, cuando están más tiernas y aromáticas. También pueden conservarse en un recipiente hermético durante un par de días. Acompañadas de un buen café o un chocolate caliente. ¡Nunca pasan de moda!

Archivado en

Notas Relacionadas