Peras al vino tinto: la receta fácil para un postre elegante
Receta de peras al vino tinto, un postre clásico español, aromático y elegante, perfecto para ocasiones especiales y muy fácil de preparar en casa.
La receta de peras al vino es un postre tradicional español que destaca por su sabor intenso y su presentación elegante. Las peras se cocinan lentamente en vino tinto con especias, logrando una textura suave y un aroma irresistible. Es ideal para cerrar una comida especial con un toque sofisticado.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 4 peras maduras pero firmes
- 750 ml de vino tinto
- 150 g de azúcar
- 1 rama de canela
- La piel de 1 limón
- 2 clavos de olor
Paso a paso para crear una postre de peras al vino tinto delicioso
- Pela las peras, dejando el rabito para una mejor presentación.
- En una olla, añade el vino, el azúcar, la canela, la piel de limón y los clavos.
- Lleva a ebullición y remueve hasta disolver el azúcar.
- Incorpora las peras y cocina a fuego medio durante 25–30 minutos.
- Gira las peras de vez en cuando para que se impregnen bien del vino.
- Retira las peras y deja reducir el líquido hasta obtener un almíbar.
- Sirve las peras con el almíbar por encima.
De la cocina a tu mesa
Las peras al vino son un postre que combina sencillez y sofisticación en cada bocado. Su preparación permite resaltar el sabor natural de la fruta, mientras que el vino y las especias aportan profundidad y aroma. Este dulce es ideal para preparar con antelación, ya que mejora su sabor al reposar y absorber bien el almíbar. Además, su presentación elegante lo convierte en una excelente opción para cenas especiales o celebraciones. Se puede servir frío o templado, acompañado de nata montada o helado de vainilla para un contraste delicioso. ¡Muy fácil!.