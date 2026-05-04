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Peras al vino tinto: la receta fácil para un postre elegante

Receta de peras al vino tinto, un postre clásico español, aromático y elegante, perfecto para ocasiones especiales y muy fácil de preparar en casa.

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Una receta elegante que parecerá de película

Una receta elegante que parecerá de película

Shutterstock

La receta de peras al vino es un postre tradicional español que destaca por su sabor intenso y su presentación elegante. Las peras se cocinan lentamente en vino tinto con especias, logrando una textura suave y un aroma irresistible. Es ideal para cerrar una comida especial con un toque sofisticado.

Una receta que cambiará tus postres
Una receta que cambiar&aacute; tus postres

Una receta que cambiará tus postres

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 4 peras maduras pero firmes
  • 750 ml de vino tinto
  • 150 g de azúcar
  • 1 rama de canela
  • La piel de 1 limón
  • 2 clavos de olor

Paso a paso para crear una postre de peras al vino tinto delicioso

  • Pela las peras, dejando el rabito para una mejor presentación.
  • En una olla, añade el vino, el azúcar, la canela, la piel de limón y los clavos.
  • Lleva a ebullición y remueve hasta disolver el azúcar.
  • Incorpora las peras y cocina a fuego medio durante 25–30 minutos.
  • Gira las peras de vez en cuando para que se impregnen bien del vino.
  • Retira las peras y deja reducir el líquido hasta obtener un almíbar.
  • Sirve las peras con el almíbar por encima.
Receta muy sencilla
Receta muy sencilla

Receta muy sencilla

De la cocina a tu mesa

Las peras al vino son un postre que combina sencillez y sofisticación en cada bocado. Su preparación permite resaltar el sabor natural de la fruta, mientras que el vino y las especias aportan profundidad y aroma. Este dulce es ideal para preparar con antelación, ya que mejora su sabor al reposar y absorber bien el almíbar. Además, su presentación elegante lo convierte en una excelente opción para cenas especiales o celebraciones. Se puede servir frío o templado, acompañado de nata montada o helado de vainilla para un contraste delicioso. ¡Muy fácil!.

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