Saludable y casero: cómo hacer un bizcochuelo de limón al microondas en solo 5 minutos
La clave para un bizcochuelo de limón esponjoso y rápido está en el microondas. Te mostramos la receta casera que se hace en 5 minutos.
El microondas es un gran aliado de la cocina cuando se trata de rapidez. Existe una receta de bizcochuelo de limón exquisita que logra un equilibrio justo entre una textura aireada y el toque ácido irresistible del cítrico.
Ingredientes para el bizcochuelo
- 4 cucharadas de harina leudante
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 huevo
- 3 cucharadas de leche
- 2 cucharadas de aceite
- El jugo de medio limón y ralladura a gusto
- Una pizca de sal
En un recipiente apto para microondas, batir el huevo con el azúcar hasta que la mezcla esté integrada. Sumar la leche, el aceite, el jugo y la ralladura de limón. Batir unos segundos más.
Luego incorporar los secos; harina y sal. Mezclar con suavidad hasta que no queden grumos y la preparación se vea lisa. Pasar la mezcla a una taza grande y enmantecar. Llevar al microondas entre tres y cuatro minutos a máxima potencia.
Para una humedad extra, se puede cambiar la leche por yogur natural. También se pueden sumar semillas de amapola para darle un toque de sabor extra.
Hay que prestar atención al tiempo de cocción porque si se pasa el bizcochuelo puede quedar seco.