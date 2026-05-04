Saludable y casero: cómo hacer un bizcochuelo de limón al microondas en solo 5 minutos

La clave para un bizcochuelo de limón esponjoso y rápido está en el microondas. Te mostramos la receta casera que se hace en 5 minutos.

El microondas es un gran aliado de la cocina cuando se trata de rapidez. Existe una receta de bizcochuelo de limón exquisita que logra un equilibrio justo entre una textura aireada y el toque ácido irresistible del cítrico.

Hay espacios que no proporcionan una ubicación segura del microondas. Foto: Shutterstock Receta en el microondas lista en 5 minutos. Foto: Shutterstock

Ingredientes para el bizcochuelo 4 cucharadas de harina leudante

3 cucharadas de azúcar

1 huevo

3 cucharadas de leche

2 cucharadas de aceite

El jugo de medio limón y ralladura a gusto

Una pizca de sal En un recipiente apto para microondas, batir el huevo con el azúcar hasta que la mezcla esté integrada. Sumar la leche, el aceite, el jugo y la ralladura de limón. Batir unos segundos más.

Luego incorporar los secos; harina y sal. Mezclar con suavidad hasta que no queden grumos y la preparación se vea lisa. Pasar la mezcla a una taza grande y enmantecar. Llevar al microondas entre tres y cuatro minutos a máxima potencia.

Para una humedad extra, se puede cambiar la leche por yogur natural. También se pueden sumar semillas de amapola para darle un toque de sabor extra.