Buñuelos de espinaca: una receta económica y deliciosa para tu mesa
Receta de buñuelos de espinaca, una opción crocante, económica y fácil ideal como entrada o acompañamiento.
Esta receta de buñuelos de espinaca es ideal para quienes buscan una opción casera, económica y llena de sabor. Con una textura crocante por fuera y suave por dentro, son perfectos como entrada o acompañamiento. Son fáciles y rápidos para disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Espinaca fresca — 300 gramos
- Harina de trigo — 150 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Leche — 100 mililitros
- Ajo — 1 diente
- Queso rallado — 80 gramos
- Aceite para freír — 300 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear buñuelos de espinaca deliciosos
1- Cocinar la espinaca fresca, escurrir bien y picar.
2- Mezclar la espinaca con los huevos, la harina de trigo y la leche.
3- Agregar el ajo picado y el queso rallado.
4- Condimentar con sal y pimienta.
5- Calentar el aceite en una sartén.
6- Tomar porciones de la mezcla y freírlas hasta que estén doradas.
7- Retirar y colocar sobre papel absorbente.
8- Servir los buñuelos calientes.
De la cocina a la mesa
Los buñuelos de espinaca son una opción clásica, económica y muy sabrosa. Esta receta logra una textura crocante por fuera y suave por dentro, ideal para acompañar comidas o servir como entrada. La espinaca aporta frescura y el queso un toque de sabor que los hace irresistibles. Son fáciles de preparar y perfectos para aprovechar ingredientes simples. Además, se pueden servir con salsas o solos. Estos buñuelos caseros son prácticos, rendidores y una excelente forma de incorporar verduras en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!.