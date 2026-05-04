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Buñuelos de espinaca: una receta económica y deliciosa para tu mesa

Receta de buñuelos de espinaca, una opción crocante, económica y fácil ideal como entrada o acompañamiento.

Candela Spann

Probá esta receta de buñuelo de espinaca

Probá esta receta de buñuelo de espinaca

Shutterstock

Esta receta de buñuelos de espinaca es ideal para quienes buscan una opción casera, económica y llena de sabor. Con una textura crocante por fuera y suave por dentro, son perfectos como entrada o acompañamiento. Son fáciles y rápidos para disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

Una receta deliciosa para compartir
Una receta deliciosa para compartir

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Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Espinaca fresca — 300 gramos
  • Harina de trigo — 150 gramos
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Leche — 100 mililitros
  • Ajo — 1 diente
  • Queso rallado — 80 gramos
  • Aceite para freír — 300 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear buñuelos de espinaca deliciosos

1- Cocinar la espinaca fresca, escurrir bien y picar.

2- Mezclar la espinaca con los huevos, la harina de trigo y la leche.

3- Agregar el ajo picado y el queso rallado.

4- Condimentar con sal y pimienta.

5- Calentar el aceite en una sartén.

6- Tomar porciones de la mezcla y freírlas hasta que estén doradas.

7- Retirar y colocar sobre papel absorbente.

8- Servir los buñuelos calientes.

Una receta para incorporar vegetales a tu dieta

De la cocina a la mesa

Los buñuelos de espinaca son una opción clásica, económica y muy sabrosa. Esta receta logra una textura crocante por fuera y suave por dentro, ideal para acompañar comidas o servir como entrada. La espinaca aporta frescura y el queso un toque de sabor que los hace irresistibles. Son fáciles de preparar y perfectos para aprovechar ingredientes simples. Además, se pueden servir con salsas o solos. Estos buñuelos caseros son prácticos, rendidores y una excelente forma de incorporar verduras en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!.

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