Buñuelos de espinaca: una receta económica y deliciosa para tu mesa

Esta receta de buñuelos de espinaca es ideal para quienes buscan una opción casera, económica y llena de sabor. Con una textura crocante por fuera y suave por dentro, son perfectos como entrada o acompañamiento. Son fáciles y rápidos para disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

Paso a paso para crear buñuelos de espinaca deliciosos

1- Cocinar la espinaca fresca, escurrir bien y picar.

2- Mezclar la espinaca con los huevos, la harina de trigo y la leche.

3- Agregar el ajo picado y el queso rallado.

4- Condimentar con sal y pimienta.

5- Calentar el aceite en una sartén.

6- Tomar porciones de la mezcla y freírlas hasta que estén doradas.

7- Retirar y colocar sobre papel absorbente.

8- Servir los buñuelos calientes.

Una receta para incorporar vegetales a tu dieta

De la cocina a la mesa

Los buñuelos de espinaca son una opción clásica, económica y muy sabrosa. Esta receta logra una textura crocante por fuera y suave por dentro, ideal para acompañar comidas o servir como entrada. La espinaca aporta frescura y el queso un toque de sabor que los hace irresistibles. Son fáciles de preparar y perfectos para aprovechar ingredientes simples. Además, se pueden servir con salsas o solos. Estos buñuelos caseros son prácticos, rendidores y una excelente forma de incorporar verduras en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!.