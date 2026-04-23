Tarta de espinaca y ricota: la receta casera ideal para tu próxima comida
Receta de tarta de espinaca y ricota, una opción casera, nutritiva y rendidora ideal para almuerzos o cenas.
Esta receta de tarta de espinaca y ricota es ideal para una comida casera, simple y nutritiva. La combinación de ingredientes logra un relleno cremoso y muy sabroso. Es una delicia rendidora, perfecta para almuerzos o cenas, y fácil de preparar con ingredientes accesibles. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Tapas para tarta — 2 unidades
- Espinaca fresca — 400 gramos
- Ricota — 400 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Queso rallado — 80 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Ajo — 1 diente
- Aceite — 20 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear una tarta de espinaca y ricota deliciosa
1- Cocinar la espinaca fresca, escurrir bien y picar.
2- Saltear la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén tiernos.
3- Mezclar la espinaca, la ricota, los huevos y el queso rallado.
4- Condimentar con sal y pimienta y agregar el salteado.
5- Colocar una tapa en un molde y volcar el relleno.
6- Cubrir con la otra tapa, cerrar los bordes y pinchar la superficie.
7- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que la tarta esté dorada.
De la cocina a la mesa
La tarta de espinaca y ricota es una de las opciones más clásicas y prácticas de la cocina casera. Esta receta combina ingredientes simples para lograr un plato nutritivo, rendidor y lleno de sabor. La espinaca aporta frescura y la ricota, una textura cremosa que equilibra perfectamente el conjunto. Es ideal para servir caliente o tibia, y se puede acompañar con ensaladas para una comida completa. Además, es una excelente opción para preparar con anticipación. Esta tarta casera es fácil, rica y perfecta para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!