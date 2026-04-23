Tarta de espinaca y ricota: la receta casera ideal para tu próxima comida

Esta receta de tarta de espinaca y ricota es ideal para una comida casera, simple y nutritiva. La combinación de ingredientes logra un relleno cremoso y muy sabroso. Es una delicia rendidora, perfecta para almuerzos o cenas, y fácil de preparar con ingredientes accesibles. ¡Manos a la obra!

1- Cocinar la espinaca fresca , escurrir bien y picar.

2- Saltear la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén tiernos.

3- Mezclar la espinaca, la ricota, los huevos y el queso rallado.

4- Condimentar con sal y pimienta y agregar el salteado.

5- Colocar una tapa en un molde y volcar el relleno.

6- Cubrir con la otra tapa, cerrar los bordes y pinchar la superficie.

7- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que la tarta esté dorada.

Receta de tarta de espinaca y ricota Receta de tarta de espinaca y ricota Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

La tarta de espinaca y ricota es una de las opciones más clásicas y prácticas de la cocina casera. Esta receta combina ingredientes simples para lograr un plato nutritivo, rendidor y lleno de sabor. La espinaca aporta frescura y la ricota, una textura cremosa que equilibra perfectamente el conjunto. Es ideal para servir caliente o tibia, y se puede acompañar con ensaladas para una comida completa. Además, es una excelente opción para preparar con anticipación. Esta tarta casera es fácil, rica y perfecta para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!