La mejor receta de tarta de almendras suave y húmeda
Suave, aromática y con sabor intenso: esta receta de tarta de almendras es ideal para un postre casero fácil, elegante y absolutamente delicioso.
Esta receta de tarta de almendras es un clásico de la repostería española, conocida por su textura húmeda y su sabor profundo. Las almendras son protagonistas, aportando un toque dulce y delicado que convierte esta tarta en una opción perfecta para cualquier ocasión.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
- 250 gramos de almendras molidas.
- 200 gramos de azúcar.
- 4 huevos.
- 100 gramos de mantequilla.
- 50 gramos de harina de trigo.
- 5 mililitros de extracto de vainilla.
- 2 gramos de sal.
- 40 gramos de azúcar glass.
- Ralladura de 1 limón.
Paso a paso para crear una tarta de almendras casera deliciosa
1- Precalentar el horno a 180 grados.
2- Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
3- Añadir la mantequilla derretida y mezclar bien.
4- Incorporar las almendras molidas y la ralladura de limón.
5- Agregar la harina de trigo, la sal y el extracto de vainilla.
6- Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
7- Verter la mezcla en un molde engrasado.
8- Hornear durante 35 a 40 minutos.
9- Dejar enfriar completamente antes de desmoldar.
10- Espolvorear azúcar glass por encima antes de servir.
De la cocina a la mesa
La tarta de almendras es un postre clásico que destaca por su sencillez y su sabor inconfundible. Esta receta combina ingredientes básicos para lograr una textura húmeda y un aroma delicioso. Las almendras aportan un toque especial que la convierte en una opción elegante y perfecta para cualquier ocasión. Es ideal para acompañar con café o té y compartir en familia. Además, se conserva muy bien durante varios días, manteniendo su frescura. Una receta tradicional que nunca falla y siempre conquista a todos. ¡Deliciosa!.