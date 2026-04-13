La mejor receta de tarta de almendras suave y húmeda

Esta receta de tarta de almendras es un clásico de la repostería española, conocida por su textura húmeda y su sabor profundo. Las almendras son protagonistas, aportando un toque dulce y delicado que convierte esta tarta en una opción perfecta para cualquier ocasión.

Es un postre naturalmente más húmedo que otras tartas

Impresiona a todos con esta receta

2- Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.

4- Incorporar las almendras molidas y la ralladura de limón.

5- Agregar la harina de trigo, la sal y el extracto de vainilla.

6- Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

7- Verter la mezcla en un molde engrasado.

8- Hornear durante 35 a 40 minutos.

9- Dejar enfriar completamente antes de desmoldar.

10- Espolvorear azúcar glass por encima antes de servir.

Esta receta cambiará el sabor de tus meriendas Su sabor mejora tras unas horas de reposo Shutterstock

De la cocina a la mesa

La tarta de almendras es un postre clásico que destaca por su sencillez y su sabor inconfundible. Esta receta combina ingredientes básicos para lograr una textura húmeda y un aroma delicioso. Las almendras aportan un toque especial que la convierte en una opción elegante y perfecta para cualquier ocasión. Es ideal para acompañar con café o té y compartir en familia. Además, se conserva muy bien durante varios días, manteniendo su frescura. Una receta tradicional que nunca falla y siempre conquista a todos. ¡Deliciosa!.