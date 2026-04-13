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La mejor receta de tarta de almendras suave y húmeda

Suave, aromática y con sabor intenso: esta receta de tarta de almendras es ideal para un postre casero fácil, elegante y absolutamente delicioso.

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Tarta de almendras irresistible: el clásico que nunca falla

Tarta de almendras irresistible: el clásico que nunca falla

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta de tarta de almendras es un clásico de la repostería española, conocida por su textura húmeda y su sabor profundo. Las almendras son protagonistas, aportando un toque dulce y delicado que convierte esta tarta en una opción perfecta para cualquier ocasión.

Impresiona a todos con esta receta
Es un postre naturalmente más húmedo que otras tartas

Es un postre naturalmente más húmedo que otras tartas

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 250 gramos de almendras molidas.
  • 200 gramos de azúcar.
  • 4 huevos.
  • 100 gramos de mantequilla.
  • 50 gramos de harina de trigo.
  • 5 mililitros de extracto de vainilla.
  • 2 gramos de sal.
  • 40 gramos de azúcar glass.
  • Ralladura de 1 limón.

Paso a paso para crear una tarta de almendras casera deliciosa

1- Precalentar el horno a 180 grados.

2- Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.

3- Añadir la mantequilla derretida y mezclar bien.

4- Incorporar las almendras molidas y la ralladura de limón.

5- Agregar la harina de trigo, la sal y el extracto de vainilla.

6- Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

7- Verter la mezcla en un molde engrasado.

8- Hornear durante 35 a 40 minutos.

9- Dejar enfriar completamente antes de desmoldar.

10- Espolvorear azúcar glass por encima antes de servir.

Esta receta cambiará el sabor de tus meriendas
Su sabor mejora tras unas horas de reposo

Su sabor mejora tras unas horas de reposo

De la cocina a la mesa

La tarta de almendras es un postre clásico que destaca por su sencillez y su sabor inconfundible. Esta receta combina ingredientes básicos para lograr una textura húmeda y un aroma delicioso. Las almendras aportan un toque especial que la convierte en una opción elegante y perfecta para cualquier ocasión. Es ideal para acompañar con café o y compartir en familia. Además, se conserva muy bien durante varios días, manteniendo su frescura. Una receta tradicional que nunca falla y siempre conquista a todos. ¡Deliciosa!.

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