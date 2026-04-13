Pan casero para panchos: receta rápida y rendidora
Receta de pan de panchos casero, suave y esponjoso. Ideal para sandwiches, fácil de hacer y mucho más rico que el comprado.
Si querés elevar tus comidas caseras, esta receta de pan de panchos es ideal. Suaves, esponjosos y con un toque apenas dulce, son perfectos para disfrutar con salchichas o rellenos varios. Con ingredientes simples y un paso a paso fácil, podés lograr panes caseros mucho más ricos que los comprados.
Rinde: 12 porciones
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo 000.
- 250 mililitros de leche tibia.
- 50 gramos de azúcar.
- 10 gramos de sal.
- 10 gramos de levadura seca.
- 50 gramos de manteca.
- 1 huevo.
Paso a paso para crear un pan de panchos delicioso
1- En un bowl, mezclá la harina de trigo 000, la levadura seca y el azúcar.
2- Agregá la leche tibia y el huevo.
3- Incorporá la sal y la manteca blanda.
4- Amasá hasta obtener una masa suave y lisa.
5- Dejá leudar tapado hasta que duplique su tamaño.
6- Dividí la masa y formá los panes alargados.
7- Colocalos en una placa y dejalos levar nuevamente.
8- Horneá hasta que estén dorados.
De la cocina a la mesa
Esta receta de pan de panchos es perfecta para disfrutar de una versión casera, más rica y natural. Su textura suave y esponjosa los hace ideales para acompañar salchichas, hamburguesas o incluso rellenos dulces. Además, podés freezarlos y tener siempre listos para cualquier ocasión. Es una preparación sencilla que vale la pena incorporar a tu cocina diaria. Hacer pan en casa no solo es económico, sino también muy gratificante. ¡Preparalo!.