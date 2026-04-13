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Receta

Pan casero para panchos: receta rápida y rendidora

Receta de pan de panchos casero, suave y esponjoso. Ideal para sandwiches, fácil de hacer y mucho más rico que el comprado.

Candela Spann

Pan de panchos casero: receta fácil y económica

Pan de panchos casero: receta fácil y económica

Shutterstock

Si querés elevar tus comidas caseras, esta receta de pan de panchos es ideal. Suaves, esponjosos y con un toque apenas dulce, son perfectos para disfrutar con salchichas o rellenos varios. Con ingredientes simples y un paso a paso fácil, podés lograr panes caseros mucho más ricos que los comprados.

Receta simple paso a paso
El toque dulce equilibra esta receta

El toque dulce equilibra esta receta

Rinde: 12 porciones

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo 000.
  • 250 mililitros de leche tibia.
  • 50 gramos de azúcar.
  • 10 gramos de sal.
  • 10 gramos de levadura seca.
  • 50 gramos de manteca.
  • 1 huevo.

Paso a paso para crear un pan de panchos delicioso

1- En un bowl, mezclá la harina de trigo 000, la levadura seca y el azúcar.

2- Agregá la leche tibia y el huevo.

3- Incorporá la sal y la manteca blanda.

4- Amasá hasta obtener una masa suave y lisa.

5- Dejá leudar tapado hasta que duplique su tamaño.

6- Dividí la masa y formá los panes alargados.

7- Colocalos en una placa y dejalos levar nuevamente.

8- Horneá hasta que estén dorados.

Receta para que deslumbres a todos
Esta receta de pan de panchos es ideal para freezar

Esta receta de pan de panchos es ideal para freezar

De la cocina a la mesa

Esta receta de pan de panchos es perfecta para disfrutar de una versión casera, más rica y natural. Su textura suave y esponjosa los hace ideales para acompañar salchichas, hamburguesas o incluso rellenos dulces. Además, podés freezarlos y tener siempre listos para cualquier ocasión. Es una preparación sencilla que vale la pena incorporar a tu cocina diaria. Hacer pan en casa no solo es económico, sino también muy gratificante. ¡Preparalo!.

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