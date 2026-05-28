Prepará la hamburguesa más rica en casa con esta receta paso a paso

La hamburguesa casera perfecta no necesita ingredientes extravagantes, sólo carne de buena calidad, sal en el momento justo y una cocción que selle los jugos por fuera manteniendo el centro rosado. Esta receta usa nalga molida con un 20% de grasa, ya que es la grasa la que da el sabor y la jugosidad, no la carne magra. Además, el truco está en no apretar la carne al formar la hamburguesa. Formá los discos con las manos húmedas, sellá a fuego alto y no las toques hasta que sea momento de dar vuelta. ¡Manos a la obra!