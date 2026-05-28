Prepará la hamburguesa más rica en casa con esta receta paso a paso
Una receta exquisita con un paso a paso fácil de seguir, para que prepares las hamburguesas más ricas en su día.
La hamburguesa casera perfecta no necesita ingredientes extravagantes, sólo carne de buena calidad, sal en el momento justo y una cocción que selle los jugos por fuera manteniendo el centro rosado. Esta receta usa nalga molida con un 20% de grasa, ya que es la grasa la que da el sabor y la jugosidad, no la carne magra. Además, el truco está en no apretar la carne al formar la hamburguesa. Formá los discos con las manos húmedas, sellá a fuego alto y no las toques hasta que sea momento de dar vuelta. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 hamburguesas)
- 600 g de carne molida de nalga (con 20% grasa)
- 4 panes de hamburguesa
- 4 fetas de queso cheddar
- 2 cebollas grandes, en plumas finas
- 1 cucharada de azúcar moreno
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de manteca
- Sal gruesa
- Pimienta negra recién molida
- Hojas de lechuga
- Rodajas de tomate
- Mayonesa y mostaza para acompañar
Paso a paso de la receta
- En una sartén a fuego medio-bajo, calentá 1 cucharada de aceite. Agregá las cebollas en plumas y el azúcar moreno. Cociná 25-30 minutos revolviendo cada 3-4 minutos hasta que estén doradas, blandas y dulces. Si se pega, agregá una cucharada de agua. Reservá.
- Dividí la carne en 4 porciones iguales. Con las manos húmedas, formá discos de 2 cm de grosor, ligeramente más anchos que el pan. Hacé una leve depresión en el centro con el pulgar: esto evita que se inflen al cocinar. No condimentes todavía.
- Calentá una sartén de hierro o acero a fuego alto hasta que humee ligeramente. Agregá la manteca y el aceite restante.
- Condimentá generosamente un lado de cada hamburguesa con sal gruesa y pimienta. Colocá en la sartén caliente, lado condimentado hacia abajo. No las muevas. Cociná 3-4 minutos hasta que se forme una costra dorada. Condimentá el lado de arriba, volteá y cociná 3 minutos más para punto medio.
- A los 2 minutos del segundo lado, colocá una feta de cheddar sobre cada hamburguesa. Tapá la sartén 1 minuto para que el queso se derrita.
- Retirá las hamburguesas y dejá reposar 2 minutos. En la misma sartén, tostá los panes por la parte interna 1 minuto hasta que estén dorados y crujientes.
- Untá mayonesa y mostaza en la base del pan. Colocá lechuga, tomate, la hamburguesa con queso, cebolla caramelizada y cerrá con la tapa superior.
- Presentá inmediatamente, mientras el queso está derretido y la carne, jugosa. ¡Y listo!