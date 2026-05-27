Torta Matilda sin azúcar: una de las recetas más chocolatosas

La torta Matilda sin azúcar es una de esas recetas que demuestran que es posible disfrutar de un postre intenso y chocolatoso sin añadir azúcar refinado. Con su miga húmeda, su sabor profundo a cacao y una cobertura cremosa, esta versión más ligera conserva todo el encanto de la clásica torta que conquistó a los amantes del chocolate.