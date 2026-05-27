Torta Matilda sin azúcar: una de las recetas más chocolatosas
Descubrí la Torta Matilda sin azúcar, una recetas de repostería saludable que redefine el placer del chocolate.
La torta Matilda sin azúcar es una de esas recetas que demuestran que es posible disfrutar de un postre intenso y chocolatoso sin añadir azúcar refinado. Con su miga húmeda, su sabor profundo a cacao y una cobertura cremosa, esta versión más ligera conserva todo el encanto de la clásica torta que conquistó a los amantes del chocolate.
Dentro de la cocina saludable, esta torta se ha convertido en una alternativa ideal para quienes buscan opciones dulces con ingredientes más equilibrados. Seguí el paso a paso para lograr una torta irresistible con pocos ingredientes, perfecta para celebraciones, meriendas o cualquier momento especial.
FICHA
Ingredientes
- 3 huevos
- 200 gr de yogur griego natural sin azúcar
- 200 gr de harina integra
- 50 gr de cacao amargo en polvo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 80 g de eritritol o la cantidad equivalente de edulcorante apto para cocción
- 100 ml de leche
- 200 gr de chocolate sin azúcar
- 150 ml de crema de leche
- Edulcorante a gusto (opcional)
- Precalentá el horno a 180 °C. En un bol, mezclá los huevos, el yogur griego, la leche y el eritritol o edulcorante. Agregá la harina integral, el cacao amargo y el polvo de hornear, integrando hasta obtener una masa homogénea.
- Verté la preparación en un molde enmantecado o forrado con papel vegetal y horneá durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejá enfriar por completo.
- Calentá la crema de leche y mezclala con el chocolate sin azúcar troceado hasta obtener una cobertura lisa y brillante.
- Cubrí la torta con la ganache de chocolate, dejá reposar unos minutos y serví.