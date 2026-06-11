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Mix de frutos secos: este es el snack perfecto (y saludable) para alentar a la Selección 🇦🇷

Como una cábala diferente y sabrosa, la cocina propone este mix de frutos secos como el snack perfecto para alentar a la Selección, listo en minutos.

Candela Spann

Mix de frutos secos este es el snack perfecto (y saludable) para alentar a la Selección

Mix de frutos secos este es el snack perfecto (y saludable) para alentar a la Selección

Imagen creada con IA - MDZ

El mix energético de frutos secos para alentar a la Selección es una opción práctica, nutritiva y fácil de preparar para disfrutar durante los partidos. Esta es una de esas recetas perfectas que combinan ingredientes crocantes y naturales que aportan energía sostenida, convirtiéndose en un acompañamiento ideal para compartir frente al televisor sin recurrir a snacks ultraprocesados.

Cuando llegan los grandes encuentros deportivos, la cocina también puede sumarse a la celebración con alternativas simples y saludables. Este mix energético de frutos secos para alentar a la Selección es perfecto para quienes buscan una cábala diferente, llena de sabor y lista en apenas unos minutos. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
0 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
10 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable

Ingredientes

  • ½ taza de almendras ½ taza de almendras
  • ½ taza de nueces ½ taza de nueces
  • ¼ taza de semillas de girasol ¼ taza de semillas de girasol
  • ¼ taza de pasas de uva ¼ taza de pasas de uva
  • ¼ taza de arándanos secos ¼ taza de arándanos secos
  • 50 g de chocolate amargo picado 50 g de chocolate amargo picado
Pasos
  • Colocar las almendras, las nueces y las semillas de girasol en un recipiente amplio.
  • Incorporar las pasas de uva y los arándanos secos, mezclando para distribuir los ingredientes de manera uniforme.
  • Agregar el chocolate amargo picado y revolver suavemente.
  • Servir el mix en pequeños cuencos individuales o en una fuente para compartir durante el partido.

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