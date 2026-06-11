Mix de frutos secos: este es el snack perfecto (y saludable) para alentar a la Selección 🇦🇷

El mix energético de frutos secos para alentar a la Selección es una opción práctica, nutritiva y fácil de preparar para disfrutar durante los partidos. Esta es una de esas recetas perfectas que combinan ingredientes crocantes y naturales que aportan energía sostenida, convirtiéndose en un acompañamiento ideal para compartir frente al televisor sin recurrir a snacks ultraprocesados.