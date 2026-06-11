Mix de frutos secos: este es el snack perfecto (y saludable) para alentar a la Selección 🇦🇷
Como una cábala diferente y sabrosa, la cocina propone este mix de frutos secos como el snack perfecto para alentar a la Selección, listo en minutos.
El mix energético de frutos secos para alentar a la Selección es una opción práctica, nutritiva y fácil de preparar para disfrutar durante los partidos. Esta es una de esas recetas perfectas que combinan ingredientes crocantes y naturales que aportan energía sostenida, convirtiéndose en un acompañamiento ideal para compartir frente al televisor sin recurrir a snacks ultraprocesados.
Cuando llegan los grandes encuentros deportivos, la cocina también puede sumarse a la celebración con alternativas simples y saludables. Este mix energético de frutos secos para alentar a la Selección es perfecto para quienes buscan una cábala diferente, llena de sabor y lista en apenas unos minutos. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- ½ taza de almendras
- ½ taza de nueces
- ¼ taza de semillas de girasol
- ¼ taza de pasas de uva
- ¼ taza de arándanos secos
- 50 g de chocolate amargo picado
- Colocar las almendras, las nueces y las semillas de girasol en un recipiente amplio.
- Incorporar las pasas de uva y los arándanos secos, mezclando para distribuir los ingredientes de manera uniforme.
- Agregar el chocolate amargo picado y revolver suavemente.
- Servir el mix en pequeños cuencos individuales o en una fuente para compartir durante el partido.