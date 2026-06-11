Cómo combatir las garrapatas de las mascotas con métodos caseros

Las garrapatas representan un desafío constante para las mascotas, pero existen métodos caseros y preventivos eficaces para proteger a perros y gatos.

Las mascotas pueden sufrir problemas de salud si las garrapatas no son detectadas a tiempo. Foto: Shutterstock

Sea verano, otoño o invierno, las garrapatas pueden convertirse en un dolor de cabeza para quienes tienen mascotas. Si bien existen productos muy efectivos para combatirlas, como las pipetas y los collares antiparasitarios, también hay algunos remedios caseros que pueden ayudar a mantenerlas alejadas y reforzar la protección de perros y gatos.

Qué remedios caseros pueden ayudar contra las garrapatas Uno de los métodos más conocidos es mantener limpios los espacios donde pasan tiempo las mascotas. Aspirar alfombras, lavar mantas y desinfectar camas y rincones ayuda a reducir la presencia de estos parásitos, que suelen esconderse en lugares oscuros y poco transitados.

Otra alternativa utilizada por algunas personas es el vinagre de manzana diluido en agua. Su olor puede resultar desagradable para las garrapatas, por lo que suele emplearse como complemento en la limpieza de superficies o accesorios de las mascotas.

Las garrapatas suelen encontrarse en el jardín, precisamente en el pasto Foto: Shutterstock Las garrapatas pueden transmitir enfermedades tanto a mascotas como a personas. Foto: Shutterstock La prevención es clave Para reducir el riesgo de que las mascotas sufran una infestación de garrapatas, los especialistas recomiendan:

Revisar el pelaje de perros y gatos después de cada paseo.

Mantener limpios los espacios donde descansan las mascotas.

Lavar con frecuencia mantas, camas y juguetes.

Cortar el césped y evitar la acumulación de hojas en patios y jardines.

Utilizar pipetas, collares antiparasitarios o tratamientos recomendados por el veterinario.

Consultar a un profesional ante la presencia de una gran cantidad de garrapatas o si la mascota presenta síntomas de enfermedad. Qué enfermedades pueden transmitir las garrapatas Además de causar molestias e irritación en la piel, las garrapatas pueden transmitir distintas enfermedades a perros y gatos a través de sus picaduras. Entre las más conocidas se encuentran la ehrlichiosis, la babesiosis y la anaplasmosis, afecciones que pueden provocar fiebre, decaimiento, pérdida de apetito y otros problemas de salud.