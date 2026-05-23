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Cómo cuidar a los gatos durante los días de frío intenso

El frío representa un riesgo para los gatos, especialmente cachorros y felinos mayores. Te contamos las medidas esenciales para resguardar a tus mascotas.

Alejandro Llorente

Los gatos también necesitan cuidados especiales durante las jornadas de frío intenso.
Los gatos también necesitan cuidados especiales durante las jornadas de frío intenso. Getty Images

Aunque existe la creencia de que los gatos toleran bien las bajas temperaturas, el frío intenso puede afectar seriamente su salud. Los cachorros, los felinos mayores o los de pelo corto son los más vulnerables. Por eso, los veterinarios recomiendan prestar atención a ciertos detalles del hogar para mantenerlos protegidos.

Los cuidados más importantes dentro de casa

Uno de los puntos críticos es asegurarse de que estas mascotas tenga un lugar cálido e idóneo para dormir. Las camas deben ubicarse estratégicamente lejos de las corrientes de aire, ventanas abiertas o pisos excesivamente fríos. Para garantizar su bienestar durante el invierno, se aconseja seguir estas pautas:

  • Usar mantas o superficies acolchonadas que aíslen el frío.

  • Evitar terminantemente que duerman en patios, terrazas o balcones durante la noche.

  • Mantener siempre agua limpia y alimento balanceado disponible para que no pierdan calorías.

  • Revisar que sus espacios habituales estén completamente secos y libres de humedad.

  • Cepillar el pelaje regularmente, ya que un pelo limpio y sin nudos conserva mucho mejor su capacidad de aislamiento térmico.

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Mantener mantas, espacios secos y agua limpia es clave para cuidar a los gatos en invierno.

Mantener mantas, espacios secos y agua limpia es clave para cuidar a los gatos en invierno.

Señales de alerta: cómo saber si tu gato tiene frío

Los gatos expresan el malestar físico a través de sutiles cambios de conducta. Las señales más comunes de que la están pasando mal por el clima son:

  • Buscar constantemente refugiarse cerca de estufas, termotanque o aparatos que emitan calor.

  • Dormir muchas más horas de lo habitual y permanecer encogidos sobre sí mismos para retener el calor corporal.

  • Presentar temblores visibles o una notoria disminución de su actividad física.

Si el felino permanece demasiado quieto, pierde el apetito o presenta síntomas respiratorios extraños, los especialistas insisten en la importancia de evitar soluciones caseras y consultar rápidamente con un veterinario.

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