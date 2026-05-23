Cómo cuidar a los gatos durante los días de frío intenso

El frío representa un riesgo para los gatos, especialmente cachorros y felinos mayores. Te contamos las medidas esenciales para resguardar a tus mascotas.

Aunque existe la creencia de que los gatos toleran bien las bajas temperaturas, el frío intenso puede afectar seriamente su salud. Los cachorros, los felinos mayores o los de pelo corto son los más vulnerables. Por eso, los veterinarios recomiendan prestar atención a ciertos detalles del hogar para mantenerlos protegidos.

Los cuidados más importantes dentro de casa Uno de los puntos críticos es asegurarse de que estas mascotas tenga un lugar cálido e idóneo para dormir. Las camas deben ubicarse estratégicamente lejos de las corrientes de aire, ventanas abiertas o pisos excesivamente fríos. Para garantizar su bienestar durante el invierno, se aconseja seguir estas pautas:

Usar mantas o superficies acolchonadas que aíslen el frío.

Evitar terminantemente que duerman en patios, terrazas o balcones durante la noche.

Mantener siempre agua limpia y alimento balanceado disponible para que no pierdan calorías.

Revisar que sus espacios habituales estén completamente secos y libres de humedad.

Cepillar el pelaje regularmente, ya que un pelo limpio y sin nudos conserva mucho mejor su capacidad de aislamiento térmico. perros, gatos, mascotas, perro, gato Mantener mantas, espacios secos y agua limpia es clave para cuidar a los gatos en invierno. Shutterstock

Señales de alerta: cómo saber si tu gato tiene frío Los gatos expresan el malestar físico a través de sutiles cambios de conducta. Las señales más comunes de que la están pasando mal por el clima son: