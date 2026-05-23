Cómo cuidar a los gatos durante los días de frío intenso
El frío representa un riesgo para los gatos, especialmente cachorros y felinos mayores. Te contamos las medidas esenciales para resguardar a tus mascotas.
Aunque existe la creencia de que los gatos toleran bien las bajas temperaturas, el frío intenso puede afectar seriamente su salud. Los cachorros, los felinos mayores o los de pelo corto son los más vulnerables. Por eso, los veterinarios recomiendan prestar atención a ciertos detalles del hogar para mantenerlos protegidos.
Los cuidados más importantes dentro de casa
Uno de los puntos críticos es asegurarse de que estas mascotas tenga un lugar cálido e idóneo para dormir. Las camas deben ubicarse estratégicamente lejos de las corrientes de aire, ventanas abiertas o pisos excesivamente fríos. Para garantizar su bienestar durante el invierno, se aconseja seguir estas pautas:
Usar mantas o superficies acolchonadas que aíslen el frío.
Evitar terminantemente que duerman en patios, terrazas o balcones durante la noche.
Mantener siempre agua limpia y alimento balanceado disponible para que no pierdan calorías.
Revisar que sus espacios habituales estén completamente secos y libres de humedad.
Cepillar el pelaje regularmente, ya que un pelo limpio y sin nudos conserva mucho mejor su capacidad de aislamiento térmico.
Señales de alerta: cómo saber si tu gato tiene frío
Los gatos expresan el malestar físico a través de sutiles cambios de conducta. Las señales más comunes de que la están pasando mal por el clima son:
Buscar constantemente refugiarse cerca de estufas, termotanque o aparatos que emitan calor.
Dormir muchas más horas de lo habitual y permanecer encogidos sobre sí mismos para retener el calor corporal.
Presentar temblores visibles o una notoria disminución de su actividad física.
Si el felino permanece demasiado quieto, pierde el apetito o presenta síntomas respiratorios extraños, los especialistas insisten en la importancia de evitar soluciones caseras y consultar rápidamente con un veterinario.