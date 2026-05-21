Por qué los gatos eligen dormir sobre sus dueños, según especialistas

Que tu gato duerma sobre vos tiene razones concretas según los expertos en comportamiento felino. Qué significa y por qué lo hacen más en invierno.

El comportamiento nocturno de los gatos revela más sobre el vínculo con sus dueños de lo que muchos imaginan. Foto: Archivo

Los gatos repiten una rutina nocturna en casa, sobre todo con las bajas temperaturas del otoño e invierno: sus dueños se acuestan y ellos lo hacen arriba o muy cerca de su cuerpo. Aunque a veces pueda resultar un poco incómodo para el descanso, los especialistas en comportamiento felino aseguran que esta costumbre esconde razones vinculadas al instinto, el bienestar y, sobre todo, al afecto.

Qué significa que un gato duerma sobre vos La primera razón es puramente instintiva: los gatos son animales de sangre caliente que buscan fuentes de calor para regular su temperatura corporal durante el sueño. El cuerpo humano es una de las mejores opciones disponibles en el hogar, especialmente en las noches frías.

Pero más allá del calor, dormir sobre una persona también es una muestra de confianza y apego. Los gatos eligen descansar cerca de quienes consideran parte de su entorno seguro y familiar. En la naturaleza, el momento de dormir es el más vulnerable para cualquier animal porque queda expuesto a posibles depredadores. Aunque el gato viva en un departamento sin ningún peligro real, ese instinto sigue intacto y lo lleva a buscar compañía en los momentos de mayor vulnerabilidad.

También hay un componente territorial. Los gatos tienen glándulas odoríferas y al dormir sobre una persona dejan su olor para marcarla como parte de su entorno seguro. Es una forma de decir que esa persona le pertenece, a su manera.

¿Qué hago si a mi gato no le gusta comer su nuevo alimento? A los gatos les gusta tener horarios regulares para comer, dormir y jugar. Foto: Rodrigo D'Angelo /MDZ Los gatos buscan dormir sobre sus dueños por instinto de calor, confianza y apego según los especialistas en comportamiento felino. Foto: Archivo Foto: Rodrigo D'Angelo /MDZ