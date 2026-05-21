Por qué los gatos eligen dormir sobre sus dueños, según especialistas
Que tu gato duerma sobre vos tiene razones concretas según los expertos en comportamiento felino. Qué significa y por qué lo hacen más en invierno.
Los gatos repiten una rutina nocturna en casa, sobre todo con las bajas temperaturas del otoño e invierno: sus dueños se acuestan y ellos lo hacen arriba o muy cerca de su cuerpo. Aunque a veces pueda resultar un poco incómodo para el descanso, los especialistas en comportamiento felino aseguran que esta costumbre esconde razones vinculadas al instinto, el bienestar y, sobre todo, al afecto.
Qué significa que un gato duerma sobre vos
La primera razón es puramente instintiva: los gatos son animales de sangre caliente que buscan fuentes de calor para regular su temperatura corporal durante el sueño. El cuerpo humano es una de las mejores opciones disponibles en el hogar, especialmente en las noches frías.
Pero más allá del calor, dormir sobre una persona también es una muestra de confianza y apego. Los gatos eligen descansar cerca de quienes consideran parte de su entorno seguro y familiar. En la naturaleza, el momento de dormir es el más vulnerable para cualquier animal porque queda expuesto a posibles depredadores. Aunque el gato viva en un departamento sin ningún peligro real, ese instinto sigue intacto y lo lleva a buscar compañía en los momentos de mayor vulnerabilidad.
También hay un componente territorial. Los gatos tienen glándulas odoríferas y al dormir sobre una persona dejan su olor para marcarla como parte de su entorno seguro. Es una forma de decir que esa persona le pertenece, a su manera.
¿Deberías dejarlo dormir arriba tuyo?
Los especialistas coinciden en que, salvo que haya una alergia severa o que el gato interrumpa gravemente el descanso, no hay ningún problema en compartir la cama. Al contrario, la presencia del gato puede ser una excelente terapia para reducir el estrés y la ansiedad de ambos después de un día largo.