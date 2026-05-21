Los alimentos que más ayudan al corazón y mejoran la circulación

El corazón no avisa hasta que algo falla. Por eso, cada vez más personas buscan alimentos que ayuden a cuidar la circulación , bajar el colesterol y proteger las arterias. Nutricionistas destacan una lista de comidas por sus beneficios para la salud cardiovascular y por su efecto sobre la presión arterial.

El salmón, las sardinas y la caballa aparecen entre los alimentos más recomendados para cuidar el corazón . Estos pescados contienen omega 3, una grasa saludable que ayuda a bajar triglicéridos y favorece la circulación sanguínea. También ayudan a reducir inflamación y proteger las arterias.

Otro alimento es la nuez. Los frutos secos aportan grasas saludables y antioxidantes que controlan el colesterol. Un puñado por día forma parte de muchas dietas enfocadas en salud cardiovascular. El aceite de oliva extra virgen también mantiene protagonismo por su relación con una mejor elasticidad de los vasos sanguíneos.

Las frutas rojas, los cítricos y las verduras de hoja verde también aparecen entre las opciones más elegidas. Frutillas, arándanos, naranja, espinaca y brócoli aportan fibra, vitaminas y compuestos antioxidantes relacionados con una mejor circulación y menor riesgo cardíaco.

La avena y las legumbres también siguen entre los alimentos más nombrados por especialistas. Garbanzos, lentejas y porotos ayudan a controlar el colesterol y aportan fibra soluble, algo muy valorado para la salud del corazón. Además, generan mayor saciedad y ayudan a mantener niveles de azúcar más estables.