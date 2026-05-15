Mendoza endurece los controles sobre el transporte de alimentos en rutas provinciales

Mendoza oficializó un nuevo procedimiento de control y fiscalización para el transporte de alimentos , materias primas y productos agroindustriales en rutas y vías provinciales. La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 134 de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, publicada este viernes en el Boletín Oficial .

La normativa apunta a reforzar los controles sobre cualquier unidad de transporte que traslade alimentos a granel, productos elaborados o semielaborados, subproductos y materias primas frescas de origen vegetal o animal. El objetivo es garantizar condiciones sanitarias adecuadas y verificar el cumplimiento de la documentación obligatoria.

Según se detalla en la resolución , las inspecciones alcanzarán tanto a cargas a granel como a productos semienvasados y elaborados, en el marco de operativos realizados en la vía pública y en rutas provinciales.

La disposición surge a partir de distintas irregularidades detectadas en controles realizados por la Dirección. Entre ellas, se mencionan transportes no inscriptos, vehículos sin habilitación correspondiente, deficiencias higiénico-sanitarias y ausencia de documentación que permita acreditar el origen de la mercadería transportada.

El texto oficial también señala que muchas unidades de transporte no cumplen con las condiciones estructurales y de conservación exigidas para el traslado seguro de alimentos y materias primas. Por eso, el nuevo procedimiento busca ordenar y fortalecer las tareas de fiscalización.

Además, la resolución toma como antecedente la implementación del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), junto con los registros nacionales RNE y RNPA, cuya administración pasó a depender de la Dirección de Fiscalización tras el Decreto Nº 1695/24.

Qué establece la resolución

En su articulado, la norma aprueba formalmente el procedimiento de control y fiscalización para inspeccionar transportes de alimentos y derivados en rutas provinciales. También incorpora un Anexo I denominado “Procedimiento de Inspección”, que forma parte integral de la medida.

Otro de los puntos destacados es que autoriza a los inspectores actuantes a solicitar colaboración de la fuerza pública o de autoridades municipales durante los operativos, en caso de ser necesario.

Desde el organismo provincial remarcaron que la medida también responde a la necesidad de actualizar los mecanismos de control tras la derogación de la Ley Nº 3514, adecuando así los procedimientos vigentes a la normativa actual del Código Alimentario Argentino.