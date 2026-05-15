Walter Bento busca revertir su condena de 18 años de prisión por corrupción

El exjuez federal Walter Bento presentó un recurso de casación ante la Justicia Federal para cuestionar la sentencia de 18 años de prisión dictada en febrero por el Tribunal Oral Federal N°2.

La defensa de Bento, integrada por los abogados Mariano Fragueiro Frías, Gustavo Gazali y Felipe Salvarezza, presentó un total de cuatro recursos que abarcan no solo la situación del exmagistrado, sino también las condenas impuestas a su esposa, Marta Isabel Boiza, y a su hijo Nahuel Bento. Además, apelaron el decomiso de bienes dispuesto sobre Luciano Bento, quien había sido absuelto durante el juicio, y la multa de 540 millones de pesos.

Los escritos, que en conjunto rondan las 700 páginas, cuestionan de manera integral el fallo condenatorio del pasado 6 de febrero. Según trascendió, la defensa impugnó todos los delitos atribuidos a Bento, entre ellos asociación ilícita, cobro de coimas, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Ahora serán las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira quienes analizarán si los recursos cumplen con los requisitos formales para ser elevados a la Cámara Federal de Casación Penal. De no prosperar, los abogados del exjuez tendrán la oportunidad de ir en queja y así, la Sala III del máximo tribunal penal del país podrá determinar si convalidan o no la decisión del TOF 2 de Mendoza.

La sentencia contra Bento fue considerada una de las más severas dictadas contra un magistrado en Mendoza. El tribunal lo encontró culpable de liderar una estructura que gestionaba sobornos a cambio de beneficios judiciales para detenidos en causas de narcotráfico y contrabando. La investigación también sostuvo que parte de esos fondos fueron canalizados a través de maniobras de lavado de dinero y adquisiciones patrimoniales del entorno familiar.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que las coimas comprobadas alcanzaron aproximadamente 1,8 millones de dólares. Entre las pruebas mencionadas figuraron viajes, propiedades, vehículos y operaciones comerciales vinculadas al exjuez y su familia.

La defensa de Bento insiste en que la causa tuvo motivaciones políticas y niega la existencia de una asociación ilícita. En el caso de Luciano Bento, hijo del ex magistrado, los abogados remarcaron que “la pericia oficial determinó que contaba con fondos suficientes para realizar las adquisiciones cuestionadas”, en rechazo al decomiso dispuesto por el tribunal.

Mientras tanto, también se espera que otros condenados en la megacausa y la propia fiscalía presenten apelaciones antes de que venza el plazo procesal. El fiscal Dante Vega ya anticipó que recurrirá algunas absoluciones y prescripciones dictadas durante el proceso.

En paralelo a la apelación de la condena, Bento consiguió en los últimos días un fallo favorable en otra causa vinculada a las denuncias que realizó contra funcionarios judiciales y abogados. La Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó continuar investigando una presentación en la que el exmagistrado sostiene que existieron presiones sobre un testigo clave para que declarara en su contra ante el Consejo de la Magistratura.

La denuncia apunta contra el fiscal federal Dante Vega, el exconsejero de la Magistratura Pablo Tonelli y otros funcionarios y abogados, a quienes Bento acusa de haber intervenido en una supuesta maniobra para construir testimonios falsos que derivaron en su destitución y posterior proceso penal. Si bien la causa había sido archivada en dos oportunidades, el tribunal de alzada resolvió reabrir la investigación y profundizar algunas medidas de prueba.