Tribuna Segura en el Mundial: el plan de seguridad entre Argentina y EE.UU. para filtrar los ingresos a las canchas

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa de definiciones operativas. A través de la Resolución 444/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional formalizó el envío de la base de datos de personas con restricciones vigentes para eventos deportivos a la Embajada de los Estados Unidos.

Esta medida busca garantizar la seguridad durante el torneo que se desarrollará en territorio norteamericano entre junio y julio, aplicando el programa Tribuna Segura a escala internacional.

La decisión se enmarca en los acuerdos bilaterales de cooperación entre Argentina y Estados Unidos. El intercambio de información estratégica, táctica y operativa surge del Memorando de Entendimiento en el que también participa el Departamento de Justicia de ambos países.

El MetLife Stadium, ubicado en las afueras de Nueva York, será escenario de la final del Mundial 2026.

Los individuos incluidos en este listado son aquellos que presentan:

Impedimentos judiciales o policiales: Personas con causas abiertas vinculadas a la violencia en el fútbol.

Restricción de Concurrencia Administrativa: Hinchas que ya tienen prohibido el ingreso a estadios locales.

Deudores alimentarios: Según la reciente Resolución 429/2026, quienes figuren en el Registro de Alimentantes Morosos también serán bloqueados.

Protocolos de privacidad y eliminación de datos

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, enfatizó que el uso de estos datos es "exclusivo y excluyente" para la planificación táctica del Mundial 2026. Para evitar vulneraciones a la privacidad, se establecieron pautas estrictas:

Plazo determinado: La información será utilizada durante el torneo y hasta un máximo de cinco días posteriores a la final.

Uso operativo: Solo podrá emplearse en controles de acceso y verificación en los estadios.

Eliminación certificada: Una vez finalizado el plazo, la Embajada de EE.UU. deberá acreditar la destrucción definitiva e irreversible de toda la información recibida, sin conservar copias.

"Los datos brindados deberán ser utilizados de manera exclusiva para la seguridad de la Copa del Mundo FIFA 2026, quedando prohibido cualquier uso distinto o ulterior", sostiene el documento oficial.

Antecedentes y la política de "Hijos primero"

Esta no es la primera vez que Argentina colabora con las autoridades estadounidenses. Ya existen antecedentes recientes en la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025, donde se cedió un listado de 15.000 personas bajo protocolos de confidencialidad similares.

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Además, la gestión actual reforzó el control social al incluir a los deudores de cuota alimentaria en las restricciones. Bajo la premisa “el que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas”, el Gobierno busca que el programa Tribuna Segura sea una herramienta de cumplimiento civil más allá de la prevención de incidentes violentos.

Con esta resolución, el Ministerio de Seguridad de la Nación asegura que las restricciones aplicadas por la AFA, CONMEBOL y FIFA se cumplan con rigor técnico, blindando las fronteras ante el traslado de barras bravas y delincuentes deportivos hacia el país anfitrión.