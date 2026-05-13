El programa Tribuna Segura ahora apunta contra quienes no pagan la cuota alimentaria

La resolución del Ministerio de Seguridad Nacional amplió el alcance del programa Tribuna Segura y habilitó que personas registradas como deudores alimentarios morosos puedan ser incluidas en las bases de restricción de ingreso a estadios de fútbol.

Hasta ahora, el programa Tribuna Segura se utilizaba principalmente para impedir el ingreso a estadios de personas con antecedentes de violencia en espectáculos deportivos , causas penales o medidas judiciales vinculadas al fútbol.

Con esta resolución, publicada en el Boletín Oficial , el Ministerio de Seguridad incorporó un nuevo supuesto: quienes tengan una restricción judicial o administrativa por figurar en registros de deudores alimentarios también podrán ser bloqueados para entrar a canchas.

Es decir, si una provincia o la Ciudad de Buenos Aires ya contempla sanciones de este tipo para quienes incumplen cuotas alimentarias, el sistema nacional podrá aplicar esa prohibición mediante Tribuna Segura .

La resolución no crea automáticamente una “prohibición nacional” para todos los deudores alimentarios . Lo que hace es reconocer y ejecutar medidas que ya existan en decisiones judiciales o normas locales como:

Si un juez ordena impedir el ingreso a estadios a una persona por deuda alimentaria .

. O si una ley provincial establece esa sanción para quienes integran el registro de morosos.

En esos casos, la persona podrá ser cargada en la base de Tribuna Segura y rechazada en los controles de acceso.

La restricción seguirá vigente mientras continúe la situación que originó la sanción.

Qué antecedentes menciona la resolución

El texto cita especialmente:

La Ley 269 de la Ciudad de Buenos Aires , que obliga a impedir el ingreso a estadios a personas incluidas en el Registro Público de Alimentantes Morosos.

, que obliga a impedir el ingreso a estadios a personas incluidas en el Registro Público de Alimentantes Morosos. La legislación de Salta, que también prohíbe el acceso a espectáculos deportivos y culturales a deudores alimentarios.

Además, reconoce que existen medidas similares en otras jurisdicciones del país.

Tribuna Segura también se amplía a protestas y disturbios

La resolución recuerda una modificación previa realizada en marzo de 2025, mediante la cual el programa dejó de limitarse exclusivamente a hechos de violencia en el fútbol.

Desde entonces, también pueden recibir restricciones personas involucradas en:

disturbios,

hechos violentos,

incidentes en manifestaciones,

alteraciones del orden público en la vía pública.

Ahora, el universo de personas alcanzadas vuelve a ampliarse con la incorporación de los deudores alimentarios morosos.

Qué implica en la práctica

En términos operativos, la medida fortalece el uso de Tribuna Segura como una base nacional de restricciones de acceso que ya no se limita únicamente a barrabravas o violentos vinculados al fútbol.

El sistema pasa a funcionar también como herramienta de cumplimiento de decisiones judiciales y sanciones administrativas vinculadas a obligaciones alimentarias.