Cristina Kirchner y Mauricio Macri les marcan la cancha a Kicillof y a Javier Milei

El peronismo kirchnerista renovador está en ebullición. El haber olido sangre desde el cuerpo del gobierno de Javier Milei , reactivaron todas las células dormidas pero no para promover la unidad política y de acción sino para “apretar o romper”, como reconoció la semana pasada un afilado y casi retirado intendente de Fuerza Patria.

“Esto será una elección de cuartos, no de tercios, como la pasada del 2023. Se parecerá más a la del 2003 que a cualquiera de las últimas que tengamos en la memoria reciente… Los únicos que tenemos que ganar con amplia mayoría siempre somos los mismos”, dice otro joven alcalde que, de la nada, desprende dos teorías.

La primera alerta sobre la posible división del peronismo, con la reedición de Unidad Ciudadana, la fuerza política que en 2017 armó Cristina Fernández de Kirchner cuando el PJ había ido con Florencio Randazzo. Es que ella no quiere que Axel Kicillof sea candidato a presidente y, por lo que se ve, ese espacio no tiene a nadie más potente, aunque no llegue al 35% a nivel país.

La otra cuestión que deja en evidencia el jefe comunal es que no descansarán hasta que salgan las reelecciones indefinidas para los intendentes bonaerenses. Al decir “a nosotros nos queda ganar…” lo dice con esa intención, como que a los otros “ejecutivos” lo pudieran hacer con otros mecanismos.

El gobernador mismo tiene el mismo sistema que los alcaldes. Necesita de una mayoría abultada para cantar victoria. Por eso la insistencia de Diego Santilli y sus adláteres radicales que insisten en una “unidad en la Provincia con todos, inclusive con los liberales”, a los que necesitan como el agua pero dicen no querer.

En eso, las huestes del recientemente operado con éxito de un tumor benigno, Máximo Kirchner, son más taxativos. “Nuestra candidata es Cristina. Si ella sigue proscripta, no tenemos candidatos o pondremos uno que impulse lo que nosotros queremos”. Filoso, Facundo Tignanelli le recordó a Kicillof, a través de un mensaje en la red social X, que mientras los diputados nacionales como Teresa García “aprobaban leyes de avanzada como la AUH o el ESI, otros (en alusión a Kicillof) militaban en contra de Néstor Kirchner y decían que era un aliado de George Bush”. Quien ofreció una síntesis a ese dilema fue la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, para quien “Axel es nuestro candidato a presidente y Cristina es una presa política”.

Facundo Tignanelli Facundo Tignanelli, el jefe de bloque y de La Cámpora bonaerense recordó cuando Axel era opositor a Néstor Kirchner.

Libertarios y Cristinistas

La Libertad Avanza siempre demostró ser parecido al kirchnerismo a la hora de imponer condiciones. Las últimas alianzas realizadas con el PRO tuvieron predominancia nítidamente violeta y hasta en los distritos aliados o propios como Tres de Febrero le colaron tres concejales a salir a Diego Valenzuela. Ni que hablar el vacío que le hicieron en las listas provinciales o nacionales. Por eso un grupo terminó armando Somos.

¿Hasta donde pueden calar discursos moderados o pedidos de renovación como los realizados por Juan Manuel Olmos y el plenario de Parque Norte? Suenan mucho al “volvemos mejores” de Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, aunque buena parte de los participantes de ese encuentro crean imprescindible no volver a emitir y que se deben cuidar las cuentas públicas.

Por obligación, es lo que está realizando Kicillof. Debido al drástico cambio de estructura económica que vive la Provincia, ahora son solo los recursos directos generados por las actividades radicadas en el territorio bonaerense los que se pueden gastar. Hasta el 2023, Obras públicas, Seguridad, Colegios, Hospitales y planes especiales eran financiados desde el gobierno nacional. En la mayoría de los casos ni siquiera pasaban por las arcas del gobernador sino iban directamente a los intendentes.

Todos se aprovecharon de esa bonanza para empoderar sus propias estructuras. Eso ya no está. Por eso la desesperación por el pago de los sueldos que tienen muchos jefes comunales.

El tema de la pluri oferta electoral, de representaciones validadas por un cuarto del total del padrón, también manifiesta un revival del 2001. El que se vayan todos, en 2023, lo captó Javier Milei con su motosierra. Ahora parece que él se incorporó a la vieja casta corrupta e inoperante, como él mismo decía.

Por eso no sorprende la decisión de Patricia Bullrich de marchar casi en soledad. En el gabinete el 90% opina como ella pero tienen limitaciones políticas y hormonales para decir lo que ella sí se atreve. Esto también lo percibe Mauricio Macri, quien con un documento firmado, simplemente como PRO, pone en jaque a todos los gobernadores y alcaldes propios.

Es él quien dice que “El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”. Con eso le marca la cancha a Santilli y Cristian Ritondo, quienes por su parte tienen una sociedad para llevar al resto del macrismo a una alianza poderosa con La Libertad Avanza.

Quienes están cerca del ex presidente creen que por las buenas no se consigue nada con el mileísmo y que deben alejarse lo más posible para ser necesarios en el futuro, algo parecido a lo que hace ahora Bullrich, quien no tuvo la misma actitud cuando fue ministra de la Alianza y fustigó la decisión adoptada por Carlos “Chacho” Alvarez cuando denunció la corrupción de Fernando De la Rúa, Flamarique y “la banelco”.

Los gobernadores PRO y hasta su primo, Jorge Macri, se agarran los pelos. Creen que no es el momento de hacer nada lejos de Milei. Pero todos ellos, Rogelio Frigerio, Bullrich, Santilli y Ritondo y Macri venían de otros métodos y mecanismos durante el gobierno de Cambiemos, en el que funcionarios procesados o con denuncias (no había muchos) no duraban un minuto. Ahora, deben acomodarse a hacer kirchnerismo libertario.