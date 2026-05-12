Diego Santilli destacó la reforma laboral frente a empresarios del campo: "Ni el más gorila de otro partido pudo"

En el marco de una jornada nacional agropecuaria organizada por la Confederaciones Rurales Argentinas , el ministro del Interior, Diego Santilli , resaltó la labor del Gobierno en torno a potenciar la actividad del campo y el envió un dardo venenoso al PRO , tras sus cuestionamientos a Javier Milei.

“Hemos eliminado, o hemos bajado retenciones, falta aún un montón, y está claro que ese es el camino que el presidente ha atrasado. Hemos eliminado retenciones a las economías regionales, clave, falta todavía, pero estamos ya en un proceso muy alto”, señaló el funcionario en su exposición.

“Hemos eliminado un montón de distorsiones que hacían imposible transitar la burocracia, la destrucción, ley de góndolas, análisis sobre los precios de la carne o interrupciones que ponían el precio de la carne, disparates a los que veníamos sometidos en Argentina, que nunca habían logrado un resultado”, aseguró el miembro del Gabinete frente a los productores presentes.

A su vez, ponderó el acuerdo con la Unión Europea después de 25 años: “Lo votamos en el Congreso de manera récord que nos permitió tener la primera exportación de miel. Ya tiene funcionamiento como la carne con el acuerdo con Estados Unidos, que tenemos más de 80000 toneladas".

Santilli habló que hay “ un punto de inflexión ” en este momento del país ya que, según él, el mandatario “le quitó la pata de arriba a la cabeza al que produce, al que exporta, hacer que esa Argentina del interior que se desarrolla, se expande y crece”.

Además, se refirió a la reciente reforma laboral, usó un ejemplo y aprovechó para cuestionar al PRO: “Una noche me gustó decir, después de la modernización laboral, ni el más macho de los peronistas pudo, ni el más gorila de otro partido pudo, ni nosotros pudimos cuando nos tocó en una época, y este gobierno pudo hacer una modernización laboral gracias a los que están hoy aquí”.

Apertura de Sesiones - Luis Caputo, Diego Santilli, Manuel Adorni Apertura de Sesiones. Luis Caputo, Diego Santilli, Manuel Adorni. MDZ/Juan Mateo Aberastain

El comentario de Santilli se da luego de un posteo del PRO, con críticas acerca del presente de la gestión libertaria. El partido, presidido por Mauricio Macri, difundió un comunicado oficial titulado “Manifiesto próximo paso”. Bajo la premisa de que la lealtad no implica el silencio, el partido amarillo fue contundente: “Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal”.

El documento del PRO hace hincapié en el desgaste social que produce el ajuste económico y cuestiona la falta de coherencia entre el discurso oficial y la conducta de algunos funcionarios. “Cuando ese dolor no se escucha, no se da el ejemplo o no se respeta el sacrificio ajeno, duele más”, señala el manifiesto en lo que se interpreta como una alusión a los viajes y gastos de Manuel Adorni.