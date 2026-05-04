Sin Manuel Adorni, Diego Santilli se reunió con Rogelio Frigerio y obtuvo apoyo por la reforma electoral

El ministro del Interior, Diego Santilli , se reunió este lunes por la mañana con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio . El encuentro se llevó a cabo en Casa Rosada y formó parte del Gobierno de conseguir apoyos de los mandatarios de cara a la agenda legislativa.

"Durante la reunión, conversaron sobre distintos temas de gestión, entre ellos el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, la relación fiscal entre Nación y Entre Ríos", precisaron en un escrito.

De cara al debate por la reforma electoral que promueven los libertarios, que incluye la eliminación de las elecciones PASO, Frigerio expresó su respaldo. "La importancia de avanzar en una discusión sobre las modificaciones del sistema electoral, con el objetivo de reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias", manifestó en el documento oficial.

Se trató de una nueva reunión que no contó con la presencia del jefe de gabinete, Manuel Adorni , quien, desde el origen de las causas por supuestas inconsistencias patrimoniales, no tuvo casi reuniones con dirigentes opositores.

Sobre este punto, MDZ le consultó al ministro coordinador. "Sí es cierto que hay gobernadores que yo no pude ver por cuestiones de agenda. Desconozco, sinceramente, algunas de las fuentes que manifiestan algunos periodistas. La verdad es que desconozco por qué dan información que no es no es verídica, que no es real y que, además, es fácilmente comprobable", indicó.

"De todas maneras, tenemos un Ministro del Interior, Diego Santilli, que es el que está instruido precisamente para tener esas reuniones; en muchas yo me sumo, por supuesto, porque son aquí, dentro de la casa o por una cuestión hasta cercanía física da para que, efectivamente, las compartamos e incluso porque algunos gobernadores quieren verme a mí. Pero no necesariamente me sumo a todas las reuniones. Está buena la pregunta para aclarar cómo es la dinámica de las reuniones con los gobernadores. Pero el Ministro del Interior es Diego Santilli. De hecho, me dejaste pensando, hablo permanentemente con los gobernadores; con algunos tengo más…, tal vez más diaria, como se le llama; con otros menos, pero incluso hoy, a la mañana, tuve comunicaciones con gobernadores", completó Adorni.

Adorni se mostró con Santilli

Además de la conferencia de prensa, Manuel Adorni, mantuvo una reunión con Santilli, "en el marco de la planificación 2026/2027 de las áreas estratégicas del Ministerio del Interior", consignaron oficialmente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jefatura_Ar/status/2051349174948360289&partner=&hide_thread=false El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo una reunión de trabajo con el Ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la planificación 2026/2027 de las áreas estratégicas del Ministerio del Interior.



En continuidad con el seguimiento de la gestión de las distintas… pic.twitter.com/PoeAawop4W — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) May 4, 2026

"En continuidad con el seguimiento de la gestión de las distintas carteras, el encuentro tuvo como eje la modernización de procesos y la incorporación de innovación para mejorar la eficiencia en la gestión. En ese sentido, se definieron líneas de trabajo para fortalecer organismos clave como el RENAPER y optimizar el funcionamiento de los Centros de Frontera", se agregó.