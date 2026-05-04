Manuel Adorni no negó sobresueldos en el Gobierno y dijo que ya le respondió "a la sociedad" sobre sus causas

El jefe de gabinete, Manuel Adorni , no negó que haya sobresueldos en el Gobierno nacional y alentó las versiones periodísticas sobre pagos en negro.

Ante la consulta de MDZ en conferencia de prensa , dijo: “No nos basamos en notas periodísticas nosotros”. Ante la repregunta de si hay sobresueldos, agregó: “Ni la leí la nota. No sé de qué me hablás”. La referencia del funcionario se debe a una publicación del diario Clarín que afirma que "hay funcionarios y asesores que recibirían pagos mensuales por fuera de lo establecido".

Acto seguido, otro periodista acreditado le preguntó sobre el mismo tema y sumó: “Me remito a la pregunta que le di a tu compañero".

De esta manera, el ministro coordinador no quiso descartar de plano cualquier pago irregular de funcionarios, a pesar de constantes oportunidades en la conferencia de prensa.

Por otro lado, y ante otra consulta de este medio, Adorni aseguró que ya dio “todas las explicaciones a la sociedad” sobre las causas judiciales sobre presunto enriquecimiento ilícito.

“Respecto a cuestiones personales, ya di las explicaciones que tengo que dar, ante la sociedad y ante la Cámara de Diputados, el miércoles pasado, y si tuviera que dar más explicaciones las daré en el único ámbito competente, que es la Justicia”, consideró y justificó su falta de precisiones sobre la investigación con el objetivo de “no entorpecer el proceso”.

“Creo que respondí mucho. Y, además va a estar respondido en la Justicia como corresponde, que es el ámbito donde corresponde”, agregó Adorni.