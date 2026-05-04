Manuel Adorni no negó sobresueldos en el Gobierno y dijo que ya le respondió "a la sociedad" sobre sus causas
Ante la consulta de MDZ, el jefe de gabinete tuvo una respuesta ambigua en torno a presuntos sobresueldos de funcionarios. Qué manifestó cuándo le consultaron sobre su explicaciones sobre su causa por enriquecimiento ilícito.
El jefe de gabinete, Manuel Adorni, no negó que haya sobresueldos en el Gobierno nacional y alentó las versiones periodísticas sobre pagos en negro.
Ante la consulta de MDZ en conferencia de prensa, dijo: “No nos basamos en notas periodísticas nosotros”. Ante la repregunta de si hay sobresueldos, agregó: “Ni la leí la nota. No sé de qué me hablás”. La referencia del funcionario se debe a una publicación del diario Clarín que afirma que "hay funcionarios y asesores que recibirían pagos mensuales por fuera de lo establecido".
Acto seguido, otro periodista acreditado le preguntó sobre el mismo tema y sumó: “Me remito a la pregunta que le di a tu compañero".
De esta manera, el ministro coordinador no quiso descartar de plano cualquier pago irregular de funcionarios, a pesar de constantes oportunidades en la conferencia de prensa.
Qué dijo Manuel Adorni sobre las causas que lo involucran
Por otro lado, y ante otra consulta de este medio, Adorni aseguró que ya dio “todas las explicaciones a la sociedad” sobre las causas judiciales sobre presunto enriquecimiento ilícito.
“Respecto a cuestiones personales, ya di las explicaciones que tengo que dar, ante la sociedad y ante la Cámara de Diputados, el miércoles pasado, y si tuviera que dar más explicaciones las daré en el único ámbito competente, que es la Justicia”, consideró y justificó su falta de precisiones sobre la investigación con el objetivo de “no entorpecer el proceso”.
“Creo que respondí mucho. Y, además va a estar respondido en la Justicia como corresponde, que es el ámbito donde corresponde”, agregó Adorni.