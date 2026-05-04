Nuevo gasto millonario de Manuel Adorni: pagó más de US$200.000 para arreglar una casa que no tenía declarada

Manuel Adorni quedó expuesto nuevamente por un gasto millonario en su casa de Exaltación de la Cruz. Pagó US$245.000 por refacciones en efectivo y sin factura.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habría pagado US$245.000 por refaccionar su casa en el country club de Exaltación de la Cruz, Indio Cua. La información surgió del expediente judicial que tiene en la mira al funcionario.

Según la información que trascendió de Tribunales, el pago habría sido en efectivo y sin factura. Se trata de información que dio el contratista a cargo de las refacciones, Matías Tabar, ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Se trata de un lote de 400 metros cuadrados, donde se realizaron distas obras de reaparción entre septiembre de 2024 y julio de 2025, plazo en el que se hizo el piso de la casa, el baño, la cocina, el quincho y se arregló la pileta. En ese momento, Adorni ya era funcionario.