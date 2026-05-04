El Gobierno reabrió la sala de prensa y negó censura: "Con ningún otro Gobierno han tenido tanta libertad"

Tras abrir la sala de periodistas, el Gobierno, mediante la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , volvió a las conferencia de prensa. En la misma, el jefe de ministros explicó las causas del cierre temporal a los periodistas acreditados, quienes este lunes volvieron a Balcarce 50.

"Casa militar adoptó un nuevo protocolo. No es censurar la libertad de expresión", declaró el jefe de Gabinete y agregó que "estamos a favor de la libertad de prensa".

Y destacó: "Somos el gobierno que más ha impulsado la libertad de prensa". Y sumó: "Cerrados somos débiles, integrados somos grandes. Con ningún otro Gobierno han tenido tanta libertad".

"Todo esto sucedió mientras la Justicia investiga un servicio de espionaje extranjero... Hay que tomar dimensión de la gravedad del asunto", sumó antes de hacer los anuncios de gestión.

En la vuelta de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, MDZ fue sorteado para las preguntas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En la sala de prensa, el periodista Nicolás Gallardo, quien mantuvo un fuerte cruce con el funcionario en una conferencia anterior, cuando le preguntó por su causa judicial y su patrimonio, hizo la cuarta pregunta.

El anterior cruce de MDZ con el jefe de Gabinete

Gallardo-Adorni Captura de video

Qué preguntó MDZ en la vuelta a la sala de prensa

"¿Hay sobresueldos en el Gobierno. Usted va a esperar al 31 de julio para presentar su declaración jurada o lo va a hacer antes?", disparó Nicolás Gallardo a lo que Manuel Adorni respondió: "Todo lo que respecta a las explicaciones fueron dadas el 29. Dediqué buena parte del informe de gestión para dar explicaciones sobre las diversas denuncias en la Justicia. Respondí mucho. Además estará todo respondido en la Justicia. La declaración jurada estará presentada en tiempo y forma".

Sobre los sobresueldos, el jefe de Gabinete destacó: "No sé de qué me hablás. No he leído la nota periodística (publicada en Clarín). No nos basamos en lo que dice la prensa".