UNCuyo: primer conflicto antes de que empiece la campaña
Antes de que la Junta Electoral de la UNCuyo apruebe las candidaturas, una agrupación cuestionó otra por el nombre que se puso.
El espacio Trayectoria y Renovación, que encabeza la fórmula integrada por Ismael Farrando y Jimena Estrella, realizó una presentación la Junta Electoral General de la UNCuyo cuestionando el uso del nombre de la Universidad en las agrupaciones. La campaña para las elecciones del 9 de junio aún no comienza y la Junta está en proceso de revisión de nombres y candidaturas.
La presentación —que no constituye una impugnación— se refiere al uso de la denominación “UNCuyo” por parte de varias listas, pero la que más sobresale es la encabezada por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini," lo cual podría generar en la comunidad universitaria una identificación directa entre ese espacio electoral y la institución", aseguran Farrando y Estrella en la presentación.
El nombre de la UNCuyo
La agrupación de Fidel y de Filippini se llama Sumar-UNCuyo. En este sentido, Ferrando y Estrella señalan que "la identidad “Universidad Nacional de Cuyo” y su sigla “UNCuyo” forman parte del patrimonio institucional y se encuentran reguladas por normativa específica. Su utilización en el ámbito electoral no constituye una referencia neutra, sino un elemento que puede inducir a confusión y afectar la equidad del proceso".
Remarcan, además, que "la Junta Electoral tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas y garantizar condiciones de igualdad entre todas las listas, evitando situaciones que puedan alterar la transparencia del proceso democrático. Esta iniciativa se inscribe en un principio fundamental: la sigla UNCuyo es un bien público y su identidad no puede ser apropiada ni utilizada de manera que genere confusión o ventajas indebidas"
Además, agregan: "Desde este enfoque, la presentación responde a un deber con la comunidad universitaria, entendiendo que el respeto por las normas no es una cuestión formal, sino la base de la legitimidad institucional. Esto no es contra nadie: es a favor de la institucionalidad".
Farrando aclaró que no es una impugnación sino sólo una presentación.
Las presentaciones que analiza la Junta antes de las elecciones
Este miércoles 6 de mayo, la Junta Electoral oficializará las listas para las elecciones del 9 de junio.
Se han presentado para el rectorado:
- SumarUNCUYO: Gabriel Fidel - Maria Flavia Filippini
- Proyecto Universidad Abierta: Javier Ozollo - Fernanda Bernabé
- Encuentro Plural: Adriana Garcia - Ana Sisti
- Trayectoria y Renovación: Ismael Farrando - Jimena Estrella Orrego
Para Consejo Superior hay más de 70 listas presentadas entre estudiantes, profesores, egresados, docentes auxiliares y personal de Apoyo Académico.
Listas al Consejo Superior:
Son 76 listas presentadas compuestas de la siguiente forma:
- 4 fórmulas a rectorado: Adriana García, rectora - Ana Sisti, vicerrectora; Ismael Farrando, rector – Jimena Estrella Orrego, vicerrectora; Gabriel Fidel, rector - María Flavia Filipini, vicerrectora; Javier Ozollo, rector - Fernanda Bernabé, vicerrectora.
- 5 listas de egresados al consejo superior (distrito único).
- 3 listas de docentes auxiliares (distrito único).
- 4 listas del personal nodocente (distrito único).
- 19 listas de docentes profesores.
- 41 listas de estudiantes.
Listas Facultades
- Facultad de Educación: Gabriela Griffouliere, decana y Aldo Altamirano, vicedecano, Lista Espacio Plural.
- Facultad de Derecho: Silvina Furlotti, decana - Armando Martínez, vicedecano.
- Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria: Augusto Roggiero, decano – Alejandra Moran, vicedecana.
- Facultad de Filosofía y Letras: Gustavo Zonana, decano – Viviana Ceverino, vicedecana.
- Facultad de Artes y Diseño: Laura Braconi, decana - Silvina Madio, vicedecana.
- Facultad de Ciencias Médicas: Susana Salomón, decana – Fabián Díaz, vicedecano y Patricia Gorra, decana – Gonzalo Nalda, vicedecano.
- Facultad de Odontología: Adriana Marra, decana – Edgardo Boero López, vicedecano y Fernanda Navarro, decana - Claudio Fader Kaiser vicedecano.
- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: Fabio Erreguerena, decano -Melina Guardamagna, videcana, Lista Encuentro por la Universidad Pública y José Jofré, decano – Mariana Castiglia, vicedecana.
- Facultad de Ciencias Económicas: Miguel González Gaviola, decano - Patricia Puebla, vicedecana y Marcelo Pieralisi, decano - Andrea Dicchiara, vicedecana.
- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: Florencia Tarabelli, decana – Pablo Gabriel Cremades, vicedecano y Julieta Aranibar, decana – Damián Berridy, vicedecano.
- Facultad de Ingeniería: Patricia Infante, decana - Eduardo Iriarte, vicedecano y Roberto Haarth, decano – María Teresa Álvarez.
- Facultad de Ciencias Agrarias: David Martín, decano - Alejandrina Alaria, vicedecana y Sergio Castellanos, decano - Carmen Sartor, vicedecana.