UNCuyo: primer conflicto antes de que empiece la campaña

Antes de que la Junta Electoral de la UNCuyo apruebe las candidaturas, una agrupación cuestionó otra por el nombre que se puso.

Elecciones UNCuyo: los cuestionamientos de una agrupación a otra antes de que empiece la campaña.

El espacio Trayectoria y Renovación, que encabeza la fórmula integrada por Ismael Farrando y Jimena Estrella, realizó una presentación la Junta Electoral General de la UNCuyo cuestionando el uso del nombre de la Universidad en las agrupaciones. La campaña para las elecciones del 9 de junio aún no comienza y la Junta está en proceso de revisión de nombres y candidaturas.

La presentación —que no constituye una impugnación— se refiere al uso de la denominación “UNCuyo” por parte de varias listas, pero la que más sobresale es la encabezada por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini," lo cual podría generar en la comunidad universitaria una identificación directa entre ese espacio electoral y la institución", aseguran Farrando y Estrella en la presentación.

El nombre de la UNCuyo La agrupación de Fidel y de Filippini se llama Sumar-UNCuyo. En este sentido, Ferrando y Estrella señalan que "la identidad “Universidad Nacional de Cuyo” y su sigla “UNCuyo” forman parte del patrimonio institucional y se encuentran reguladas por normativa específica. Su utilización en el ámbito electoral no constituye una referencia neutra, sino un elemento que puede inducir a confusión y afectar la equidad del proceso".

Remarcan, además, que "la Junta Electoral tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas y garantizar condiciones de igualdad entre todas las listas, evitando situaciones que puedan alterar la transparencia del proceso democrático. Esta iniciativa se inscribe en un principio fundamental: la sigla UNCuyo es un bien público y su identidad no puede ser apropiada ni utilizada de manera que genere confusión o ventajas indebidas"

Además, agregan: "Desde este enfoque, la presentación responde a un deber con la comunidad universitaria, entendiendo que el respeto por las normas no es una cuestión formal, sino la base de la legitimidad institucional. Esto no es contra nadie: es a favor de la institucionalidad".