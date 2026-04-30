UNCuyo: el uno por uno de quiénes quieren dirigir las facultades

La carrera para las elecciones de la UNCuyo se lanzó este miércoles 29 a la noche, con la inscripción de los candidatos, aunque aún no están oficializados. Las unidades académicas, es decir las facultades , también tienen competencia.

El 9 de junio habrá dos urnas para la comunidad universitaria. Una con una U de Universidad donde se votará rector o rectora y vice y postulantes al Consejo Superior y con una F los decanos o decanas con vices y el Consejo Directivo.

En Ciencias Aplicadas a la Industria, donde fue la gran pelea hace cuatro años con tres fórmulas en puja, hay una lista única, conformada por Ángel Augusto Roggiero como candidato a decano y Mónica Alejandra Morant. Se trata de las actuales autoridades que irán por la reelección.

En Ciencias Agrarias, cuya decana es Filippini - compañera de fórmula de Fidel- el candidato es el actual secretario económico financiero, David Martín Además, a último momento se anotó Sergio Castellanos como candidato a decano, que apoyaría a la candidata a rectora Adriana García.

En Ciencias Exactas y Naturales, hubo una ruptura entre decana y vice. La actual decana Julieta Aranibar, cercana al kirchnerismo, se presentó por un lado, mientras que la vice, que está más ligada a lo que se conoció hasta ahora como Interclaustro, fue por otro. Se llama Florencia Tarabelli y corre con ventaja.

En Derecho hay lista única. Va como candidata Silvina Furlotti, camarista civil que está por jubilarse, quien tiene mucho respaldo. Su vice está ligado al peronismo.

En Educación, hay una lista de unidad, por la que se postulan la actual secretaria académica Gabriela Griffouliere- filoradical- y el secretario de Investigación y Posgrado, Aldo Altamirano, que está vinculado al peronismo.

En Filosofía y Letras, irán para la reelección las actuales autoridades: Gustavo Zonana - cercano a Adriana García- y Viviana Ceverino - es radical, y está cerca de Gabriel Fidel-. Tienen amplio apoyo.

En Artes y Diseño, se presentó por la reelección Laura Braconi y Silvina Maddio, actuales decana y vice respectivamente. Hace cuatro años fueron la sorpresa y fue la primera vez que Artes tuvo una decana diseñadora.

En Ciencias Políticas, hay dos listas. Una encabezada por Fabio Erreguerena y Melina Guardamagna que se llama Encuentro por la Universidad Pública, que está integrada por peronistas, independientes, izquierda, y no incluye a radicales. En tanto, otro espacio que es la continuidad de la actual gestión que está formado por una alianza entre radicales y peronistas. será representado por José Jofré y la actual vicedecana Mariana Castiglia.

En Medicina, también hay competencia real: por un lado la fórmula integrada por Susana Salomón y Fabián Díaz y por otro Minú Gorra y Gonzalo Nalda. Salomón es una docente con mucha experiencia en la facultad. Díaz es pediatra y el actual secretario de Extensión, por lo tanto son la continuidad de la gestión de Roberto Miatello, quien iba a ser candidato a vicerrector pero finalmente se bajó junto a la actual rectora Esther Sánchez.

En tanto que Gorra es profesora titular efectiva del Área de Psiquiatría y profesora adjunta efectiva del Área de Medicina Legal. Es directora de la Carrera de Especialización en Medicina Legal. Además ha sido directora del Hospital El Sauce durante 8 años.Gonzalo Nalda es oncólogo infantil, profesor asociado efectivo del Área de Pediatría y fue director Asistencial del Hospital Notti y actualmente Director Académico del Hospital Universitario

En Odontología la actual vice Adriana Marra, va por un lado y Fernanda Navarro, quien ha ocupado cargos en la universidad por otro espacio. Puede ser una pelea muy disputada.

En Ciencias Económicas el actual decano, Miguel Gonzalez Gaviola - quien sonó como candidato a rector va por la reelección pero finalmente se presentó una lista que está integrado por libertarios entre otros espacios y que encabezada por Carlos Marcelo Pieralisi, quien es contador.

En Ingeniería, va por la reelección la decana Patricia Susana Infante y su competencia es Roberto Hart.

La pelea por la UNCUYO

Como contó MDZ, las fórmulas para el rectorado son:

SumarUNCUYO: Gabriel Fidel - Maria Flavia Filippini

Proyecto Universidad Abierta: Javier Ozollo - Fernanda Bernabe

Encuentro Plural: Adriana Garcia - Ana Sisti

Trayectoria y Renovación: Ismael Farrando - Jimena Estrella Orrego

Además, para Consejo Superior hay de 70 listas presentadas entre Estudiantes, Profesores, Egresados, Docentes Auxiliares y Personal de Apoyo Académico.