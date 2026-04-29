La fórmula opositora de la UNCuyo que promete un "as" para la Ley de Financiamiento

La carrera para conducir la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) entró en una etapa decisiva con el inminente cierre de listas de candidatos al Rectorado. Mientras el oficialismo define si irá unido o dividido, una lista opositora ya definió se anotó en la competencia y lanzó una serie de propuestas. Ismael Farrando y Jimena Estrella, serán candidatos a rector y vicerrectora de la lista Trayectoria y Renovación y prometen un “as bajo la manga” para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Farrando y Estrella estuvieron este martes en el programa “Digamos Todo” , de MDZ Radio 105.5 FM , explicando las iniciativas que impulsa la lista Trayectoria y Renovación de cara a las elecciones del Rectorado de la UNCuyo del próximo 9 de junio.

Los candidatos criticaron la excesiva partidización de la universidad, propusieron acortar carreras, plantearon la necesidad de reclamar por la Ley de Financiamiento Universitario que el gobierno de Javier Milei se niega a cumplir, pero que también planean que la universidad logre financiarse por otros medios. Asimismo, resaltaron que tienen una estrategia legal para lograr que el Gobierno nacional cumpla con la norma sancionada por el Congreso el año pasado.

Farrando manifestó que fue uno de los impulsores del mecanismo de elección directa del Rector en la Uncuyo hace más de una década, pero sostuvo que “la elección directa tiene, como los remedios, los efectos colaterales. Eso llevó a una excesiva partidización de la universidad. Nosotros siempre hemos promulgado la política universitaria. Una cosa es la política universitaria y otra cosa es la partidización”.

“Nosotros lo que pretendemos es dentro de ese sistema un poco tratar de llevar las cosas a esa esencia universitaria. Nosotros provenimos de los claustros. Con Jimena pensamos que esa debilidad que es la falta de presupuesto, la falta de estructura, creo que es nuestra fortaleza porque nos da independencia, nos da autonomía e independencia de los poderes públicos, de autonomía, también de aquellas fuerzas que puedan tratar de incidir dentro de la universidad que no sean estrictamente universitaria. Por eso es que creemos que este espacio nuevo nos puede hacer volver un poco a esa universidad del encuentro y cortar un poco la grieta”, expresó el candidato a rector por la oposición.

La pelea por el financiamiento universitario y una nueva estrategia

Por otra parte, Jimena Estrella hizo referencia a la disputa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y cuáles son los planes para optimizar el presupuesto con el que cuenta la UNCuyo.

La candidata a vicerrectora expresó que “sabemos que tenemos pocas herramientas para mejorar los salarios de los docentes, pero sí contamos con otras herramientas que podrían mejorar la calidad de vida en cuanto a las condiciones laborales, pero también que efectivamente podrían aumentar los ingresos de los docentes, como es una estrategia activa de vinculación. En todas las universidades del mundo, pero también en otras universidades argentinas, lo que se ve es un enfoque muy fuerte a lo que es la vinculación. Entendida como formación continua, que es un paradigma que la UNCuyo tiene que empezar a afrontar, formar para toda la vida y a todos los grupos generacionales, porque el conocimiento se vuelve obsoleto cada vez más rápido”.

ismael ferrando jimena estrella candidatos unc (2) Alf Ponce Mercado / MDZ

Asimismo, la dirigente universitaria sostuvo que apuntan a “contar con una política de vinculación más activa en todo lo que es consultoría, ensayos, trabajo de laboratorio, alquiler de espacios, es decir, innovar en esa forma tradicional de generar recursos, porque tenemos las capacidades, tenemos las capacidades científicas, las capacidades técnicas, equipamiento, instalaciones y demás que podemos poner en valor y generar ingresos a través de esas fuentes”.

Estrella aseguró que “vamos a insistir con el financiamiento. Se tiene que cumplir la ley. Pero no queremos quedarnos con eso, con el reclamo, sino empezar a de una manera más sistemática, generar recursos propios”.

En este sentido, Farrando advirtió que desde la lista Trayectoria y Renovación tienen “una carta en el bolsillo" para lograr que el Gobierno nacional cumpla con la ley.

“Existe en este momento un recurso de amparo colectivo de todas las universidades nacionales. Ese amparo pide que se cumpla la ley de Financiamiento Universitario, eso fue suspendido por un decreto del Poder Ejecutivo y están viendo si lo apelan. Nosotros no le vamos a decir al presidente de dónde sacar, pero no es que no haya, porque hay un presupuesto que está aprobado con otras partidas. Y esa llave la tiene el Jefe de Gabinete”, manifestó.

El candidato a Rector afirmó que “estamos trabajando en tener una presentación coadyuvante, es decir, paralela, y que de ninguna forma obstaculiza, sino que le ayuda a un amparo contra Estado Nacional, Jefatura de Gabinete para que ya determine las partidas”.

ismael ferrando jimena estrella candidatos unc (4) Alf Ponce Mercado / MDZ

El Muro de la UNCuyo y el desafío de carreras más cortas

Otro de los puntos que trataron los candidatos a conducir la UNCuyo fue la controversia que generó el muro que se levantó en las inmediaciones del predio universitario a raíz de varios hechos de inseguridad.

Respecto a esta medida, Estrella indicó que “desde nuestro lado entendemos que la universidad tiene que estar abierta al medio en todos sus sentidos, desde lo más conceptual hasta lo más edilicio. Y de hecho, durante la gestión de Daniel Pizzi, lo que se hizo con el barrio Flores y demás fue abrir, fue estar cada vez más cerca, brindar servicios. Con lo cual nuestra mirada es hacia ese lado. Tendremos que ver cuando estemos en gestión, el estado de ese muro y las medidas, pero conceptualmente creemos que no tenemos que erigir barreras para distanciarnos de la sociedad”.

“Asumiendo que la seguridad es un problema, entendemos que hay otras medidas mejores y que nos representa más al Estado plural y abierto que debe tener la universidad”, agregó.

Por otro lado, Farrando hizo hincapié en la propuesta de acortar algunas carreras universitarias. “Es un tema transversal que comparten todas las fórmulas que la universidad tiene que primero achicar los espacios temporales de sus carreras. Nadie en este momento está dispuesto a una carrera que formalmente tiene a lo mejor cinco o seis años y que en la práctica, porque trabajan, porque tienen otras actividades, se transforma en 7 u 8 y después no saber qué es lo que pasa”, expresó.

En esa línea, indicó que la mayoría de los estudiantes ya no pretenden conseguir un trabajo, estar 30 años y jubilarse en ese trabajo. “Quieren estudiar, quieren viajar, quieren conocer a otros, aprender un idioma, en la medida que la universidad un poco los posibilite”, aseguró.

Finalmente, la candidata a vicerrectora manifestó que “necesitamos una universidad mejor. La realidad es que estamos viendo una universidad que está planchada, una universidad que no es un actor importante dentro de la sociedad mendocina y lo que queremos hacer y tenemos la fuerza, la convicción y el amor por la universidad para hacerlo”.