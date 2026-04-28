La UNCuyo lanzó una nueva licenciatura virtual orientada al mercado laboral: cómo inscribirse

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UNCuyo realiza las preinscripciones para el Ciclo de Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones, una carrera innovadora orientada a formar profesionales capaces de liderar la transformación digital en distintos ámbitos.

Uno de los principales diferenciales de la formación es su modalidad a distancia, con cursado mensual no arancelado. La preinscripción estará habilitada hasta el 15 de mayo, y podrá realizarse de manera completamente virtual a través del sistema SIU Guaraní , facilitando el acceso a postulantes de toda la región.

El inicio de clases está previsto para el 10 de agosto . Previamente, los estudiantes deberán realizar un curso introductorio autogestionado para familiarizarse con el entorno virtual de aprendizaje.

La nueva propuesta académica es un Ciclo de Complementación Curricular (CCC) que otorga una titulación final de Licenciado/a en Gestión Tecnológica de las Organizaciones.

Está destinada a egresados de carreras de pregrado y grado vinculadas a las ciencias económicas y tecnológicas. Su objetivo es brindar herramientas para gestionar, innovar y liderar procesos tecnológicos tanto en organizaciones públicas como privadas.

La licenciatura se integra, junto con el Ciclo de Gestión de Negocios Regionales, dentro de una estrategia de renovación académica impulsada por la Facultad, alineada con las demandas actuales del mercado laboral.

La admisión al Ciclo contempla tres etapas obligatorias: la preinscripción de postulantes, la revisión de antecedentes y de competencias y, por último, la determinación de la forma de ingreso: en forma directa o cumpliendo un trayecto de nivelación.

Para obtener más detalles sobre la documentación y detalles de la inscripción aquí. Para más consultas, escribir a: [email protected]