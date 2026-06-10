Elecciones UNCuyo: quién es el nuevo decano de Políticas, sorpresivo ganador y nieto de Vairoleto

Las elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) dejaron resultados sorpresivos y también batacazos en conducciones en algunas de las facultades.

Por un lado, quedó abierta la contienda dentro de lo que será la principal pelea por el rectorado, donde se enfrentarán en segunda vuelta el actual vicerrector, Gabriel Fidel (de Sumar Universidad); contra Adriana García (Encuentro Plural), sobre todo porque no hubo una gran diferencia entre ambos espacios (36,7% contra 29,3% respectivamente).

Pero dentro de las facultades, resaltó el resultado que hubo en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuna de referentes de la política mendocina actual y que también fue noticia ayer por la tarde, cuando el gobernador Alfredo Cornejo fue repudiado por estudiantes y militantes opositores a la actual gestión del mandatario .

En este caso, el espacio oficialista, en un vínculo entre radicales y peronistas, que llevaba a José Jofré y Mariana Castiglia para el decanato, recibió una dura derrota 55% a 45% frente al espacio Encuentro por la Universidad Públicaa, que encabezó Fabio Erreguerena (nuevo decano) y la investigadora del Conicet Melina Guardamagna.

De esta forma, se desbanca en Políticas a un espacio que ha estado en sintonía con el rectorado, como lo fue -con algunos matices- la actual gestión de Eugenia Martín y Mariana Castiglia (Frente Plural) con la dupla Esther Sánchez-Gabriel Fidel (Interclaustro).

Lo mismo ocurrió años atrás con los dos mandatos consecutivos (8 años) que tuvo la exdecana Claudia García al frente de Ciencias Políticas, con las también dos gestiones en el rectorado del entonces rector Daniel Pizzi (con Jorge Barón entre 2014-2018 y también entre 2018 y 2022).

Sociólogo, docente y nieto de Vairoleto

Erreguerena llegará al decanato desde la oposición a la gestión saliente y cuenta con una extensa trayectoria en la administración universitaria. Fue funcionario durante las gestiones rectorales de María Victoria Gómez de Erice y Arturo Somoza, desempeñándose durante años en áreas estratégicas como Bienestar Universitario y Extensión.

Tal como marca su currículum, que está cargado en el sitio de la UNCuyo, Erreguerena es sociólogo, especialista en educación y promoción de la salud y Doctor en Ciencias Sociales (mención sociología) de la Universidad.

Actualmente, es profesor titular efectivo de las materias Sociología Política y Prácticas Sociales Educativas, ambas correspondientes al cuarto año de la carrera de Sociología de Ciencias Políticas y Sociales; y en la actualidad, sus líneas de investigación "son el Gobierno y Compromiso Social Universitario, y las dinámicas subyacentes al sistema de evaluación académica en la Argentina".

Un dato llamativo es su ascendencia, ya que Erreguerena nació en General Alvear y es nieto de Juan Bautista Vairoleto (conocido también como Bairoletto), uno de los personajes históricos que ha tenido nuestro país en la primera mitad del siglo XX, conocido como el "Robin Hood argentino", como plasmó en su columna el historiador mendocino Gustavo Capone.

Figura controversial, Vairoleto era perseguido por la ley y aclamado por gran parte de la población, ya que "protegía a los humildes frente a abusos de las autoridades", tal como marcan recuerdos e historias de la época. Si bien nació en Santa Fe, transitó gran parte de su vida al sur de Mendoza, en General Alvear, donde formó una familia y murió en septiembre de 1941 tras suicidarse -al parecer- acorralado por la policía.

Bairoletto

Vairoleto también alcanzó popularidad en la actualidad con la reconocida canción de León Gieco "Bandidos Rurales".

En una nota de MDZ, Capone tomó declaraciones del propio Erreguerena, quien lo caracterizó como "hijo de su tiempo" y que agregó que “ese tipo de gente vivía en la más absoluta indefensión. Era la época del caballo del comisario: no había justicia, la policía era absolutamente discrecional, el Estado no llegaba, no había leyes que los protegieran”.

De hecho, Erreguerena señaló -en una entrevista en el programa Estudio País de la TV Pública" que estudió sociología "para poder estudiar a mi abuelo". Tal como marca su CV, el futuro decano presentó su tesis en 2001 y el título fue "Juan Bautista Vairoleto: el recorrido de un mito".

Además, escribió varios artículos y libros respecto a la vida de su abuelo. Uno de ellos es un artículo del 2003, titulado “Bandidos sociales. Juan Bautista Vairoleto, mito y resistencia cultural”; y el libro en 2005 llamado "Del winchester al milagro. Mito de Juan Bautista Vairoleto".

Investigadora y especialista en políticas públicas

Por su parte, la flamante vicedecana Melina Guardamagna es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y Doctora en Ciencia Política por la Escuela de Gobierno de la Universidad Nacional San Martín (UNSAM).

Según la información de la Sociedad Argentina de anlisis político, Guardamagna trabaja como docente de Teorías de la Planificación y las Políticas Públicas del Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Facultad de Filosofía y Letras; Análisis Político de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública, y en la cátedra Estado, Universidad y Políticas Públicas de la Licenciatura en Gestión Universitaria (UNCuyo).

También publica en revistas nacionales e internacionales de la especialidad. Es investigadora del Conicet y Directora del Centro de Estudios sobre Innovación Institucional para la Gobernabilidad Democrática (CEII- UNCuyo).