Daniel Ortega eliminó las elecciones en Nicaragua: anunció que no habrá comicios en 2027 y desató críticas

El presidente de Nicaragua Daniel Ortega confirmó que en el país "no volverá a haber elecciones" para impedir que la oposición "atrape el Gobierno", una definición que, en los hechos, deja sin efecto los comicios presidenciales previstos para noviembre de 2027.

La declaración provocó una inmediata reacción de dirigentes opositores, organismos internacionales y funcionarios de Estados Unidos, que acusaron al mandatario de consolidar un régimen sin competencia democrática.

Durante el acto por el aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega afirmó que no volverán a realizarse elecciones en Nicaragua y sostuvo que no permitirá que partidos opositores regresen al poder.

El mandatario, que gobierna desde 2007 tras haber presidido el país en la década de 1980, justificó la decisión con fuertes críticas a la oposición y a Estados Unidos. "Se acabó la historia de que los partidos puestos por los 'yanquis' vuelvan a llegar al Gobierno. Jamás", expresó durante su discurso en Managua.

El anuncio llega después de que, en enero de 2025, el Congreso controlado por el oficialismo aprobara una reforma que extendió el mandato presidencial, modificando además el calendario electoral.

Fuerte rechazo internacional y de la oposición en Nicaragua

Las declaraciones de Ortega fueron repudiadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que el mandatario dejó en evidencia "su verdadera naturaleza autoritaria" y pidió a la comunidad internacional aumentar la presión sobre el régimen nicaragüense.

Desde la oposición también advirtieron que el discurso confirma un proceso de concentración total del poder. Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, ambos excandidatos presidenciales que fueron encarcelados antes de las elecciones de 2021 y luego enviados al exilio, sostuvieron que Ortega terminó de admitir públicamente que no permitirá ninguna competencia democrática.

En la misma línea se pronunciaron especialistas y organismos internacionales. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, aseguró que el régimen "ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella".

Un nuevo paso en la consolidación del régimen

Las palabras del presidente se producen en un contexto de crecientes denuncias por persecución política y restricciones a las libertades públicas en Nicaragua. Desde las protestas de 2018, el gobierno ha sido señalado por la represión contra manifestantes, el encarcelamiento de opositores y el cierre de miles de organizaciones civiles.

En los últimos años, además, decenas de dirigentes políticos, religiosos y activistas fueron detenidos o expulsados del país, mientras que numerosos críticos del gobierno perdieron la ciudadanía nicaragüense.

Con esta decisión, Nicaragua elimina de hecho la posibilidad de una nueva elección presidencial en 2027 y profundiza la crisis institucional que mantiene enfrentado al gobierno de Ortega con la oposición y buena parte de la comunidad internacional.