Investigación: Alemania registra 17.126 casos de abuso sexual infantil

El número de casos registrados de abuso sexual infantil en Alemania aumentó significativamente en los últimos cinco años, según informaron este martes las autoridades. La Policía contabilizó 17.126 hechos en 2025. Además, la investigación marcó el hecho de que muchos casos no son denunciados.

Un informe de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) indicó que la cifra representa unos 1.600 casos más que en 2021 y un incremento de 772 casos respecto de 2024.

En más de la mitad de los casos, los sospechosos mantenían una relación previa con las víctimas , mientras que las niñas representaron el 74% del total de las personas afectadas.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt; el presidente de la BKA, Holger Münch; y la comisionada del Gobierno para la lucha contra el abuso sexual infantil , Kerstin Claus, presentaron las cifras en Berlín.

El informe nacional sobre la situación se basa en los datos de las estadísticas policiales de criminalidad y se centra especialmente en los delitos de abuso sexual , las imágenes de abuso infantil (pornografía infantil) y la explotación sexual de menores.

En total, se registraron 18.736 víctimas vinculadas a casos de abuso sexual infantil, lo que representa un aumento del 3,6 %. Un mismo niño o niña puede figurar más de una vez en las estadísticas si fue víctima de abusos reiterados.

Del total de víctimas, 13.870 fueron niñas y 4.866 fueron niños.

En Alemania, la agresión sexual a menores ha crecido. Foto Efe EFE

Los casos no denunciados

La cantidad de sospechosos también volvió a aumentar en Alemania, al pasar de 12.368 a 12.823. Según el informe, se trató principalmente de hombres que actuaron solos.

Las estadísticas reflejan únicamente los delitos denunciados ante las autoridades e investigados por la Policía.

Los autores del informe advirtieron que debe asumirse la existencia de un importante número de casos no denunciados, que permanecen fuera de los registros oficiales. Dpa