Abuso sexual infantil: el 70% de los agresores son familiares de la víctima

Habitualmente, en el imaginario social, la infancia es una etapa llena de juegos y cuidados. Sin embargo, las siguientes cifras escalofriantes muestran una realidad bien distinta: los niños, niñas y adolescentes (NNyA) son una de las poblaciones más vulnerables y se encuentran en un potencial peligro constante. El 70% de los abusos sexuales que se cometen en la infancia son llevados adelante por un pariente cercano al niño, nueve de cada 10 abusos no son denunciados y de los que son denunciados, solo uno de cada mil abusadores son condenados.

Es decir, si sucede un abuso sexual infantil, lo más probable es que sea de alguien que tiene relación directa con el niño, que no se denuncie y, si se denuncia, que el abusador no sea castigado. ¿Cómo se puede enfrentar esta realidad tan peligrosa sobre los niños? Capacitación de los profesionales que pasan más tiempo con ellos: docentes y profesionales de la salud.

Una encuesta hecha desde el Hospital de Clínicas en conjunto con Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia a una muestra de casi 900 profesionales que abarcó docentes, médicos y psicólogos, arrojó que el 75% de los educadores no recibieron capacitación sobre abuso sexual infantil. De quienes la recibieron, el 63% considera que la capacitación no fue suficiente y 7 de cada 10 no conocen los protocolos de actuación frente a un caso.

La importancia de la formación profesional en abuso sexual infantil

La importancia de la formación acerca de esta problemática toma total relevancia a partir de conocer el siguiente dato: el 80% de las denuncias de NNyA sobre abusos infantiles se dieron en el marco de aprendizaje de la Educación Sexual Integral (ESI) en las aulas escolares.

En ésta línea, el comunicado del Hospital de Clínicas invitó a "profesionales de la salud, trabajadores sociales, defensores, abogados y la comunidad en general al Segundo Congreso Interdisciplinario de Salud y Justicia". El título de la actividad es "De la revictimización a la restitución de derechos: construyendo una ruta de acción para dar respuesta a la niñez y adolescencia víctima de violencia sexual".

"En 2024 la jornada será en el Aula Posadas del Clínicas (Av. Córdoba 2351, CABA) y se transmitirá por streaming. La convocatoria de este año superó las expectativas, con 1750 inscriptos al momento. La cita es el viernes 20 de septiembre, de 8.30 a 17", precisaron.