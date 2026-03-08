8 de Marzo: en las comunidades vulnerables del norte del país, el 40% de las mujeres se consideran jefas del hogar

Este domingo es 8 de marzo , fecha en la cual se conmemora el Día de la Mujer. En muchas comunidades en situación de vulnerabilidad de Santiago del Estero y Chaco, las mujeres enfrentan desigualdades que impactan en su día a día, como la maternidad temprana, el acceso limitado a controles de salud y dificultades para terminar la escuela. Al mismo tiempo, no obstante, son ellas las que sostienen sus hogares y buscan alternativas para salir adelante.

Durante la segunda mitad de 2024 y la primera de 2025, la organización Haciendo Camino realizó una Escala de Medición del Riesgo Social (ERS), que refleja la situación en la que se encuentran las mujeres de las familias que acompañan con sus Programas. Se trata de una organización que trabaja para romper el círculo de la pobreza y la desnutrición infantil en contextos de vulnerabilidad social y aislamiento en las provincias del norte del país.

Los datos muestran una realidad concreta: el 47% de las madres tuvo su primer hijo antes de los 19 años, el 35% no cuenta con secundaria completa y el 70% no tiene los controles ginecológicos al día.

Además, según una evaluación realizada en 2022-2023 por el Observatorio de la Deuda Social de la infancia de la UCA sobre la población que asiste a los Centros de Haciendo Camino , el 40% de las mujeres se autodefinen como jefas del hogar. De acuerdo con la definición del INDEC, se considera jefa de hogar a la persona reconocida como tal por los demás integrantes del hogar, generalmente quien asume la principal responsabilidad económica y organizativa. En contextos de vulnerabilidad, este rol implica no solo generar ingresos, sino también garantizar el cuidado, la alimentación, la salud y la gestión cotidiana del hogar.

Estos datos, relevados por la organización en el territorio donde trabajan, reflejan que muchas de las mujeres acompañadas no solo enfrentan barreras estructurales, sino que además cargan con la responsabilidad central de ser el sostén familiar.

"Muchas de las mujeres que llegan a nuestros Centros lo hacen atravesando situaciones de gran vulnerabilidad"; aseguró Catalina Hornos, directora y fundadora de Haciendo Camino. "En muchos casos llegan con la angustia de no poder garantizar una alimentación adecuada para sus hijos, ya que los ingresos familiares no alcanzan para cubrir las cuatro comidas diarias. Muchas tienen familias numerosas y se ven obligadas a priorizar la alimentación de los más chicos, incluso dejando de comer ellas mismas", amplió.

"También llegan muchas veces con niños en condiciones delicadas de salud como desnutrición, y con un acceso muy limitado al sistema sanitario. En nuestros programas acceden a educación para la salud, herramientas para la crianza de sus hijos, y contenidos vinculados a la organización de la economía familiar, crianza positiva y respetuosa, lactancia materna, educación sexual, higiene, alimentación en los primeros años de vida, hábitos saludables, primeros auxilios, estimulación temprana en niños, desarrollo personal, entre otros", detalló.

haciendo camino III (1) Desde 2006, Haciendo Camino trabaja para romper el círculo de la pobreza y la desnutrición infantil. Haciendo Camino

Qué es Haciendo Camino

Desde 2006, Haciendo Camino trabaja para romper el círculo de la pobreza y la desnutrición infantil, brindando herramientas para mejorar la calidad de vida de niños y familias en contextos de vulnerabilidad social y aislamiento en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Salta. Cuentan con 46 espacios de trabajo, distribuidos en 4 provincias del país: