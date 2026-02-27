Mujeres de la Viña lanzará sus vinos en Mansa Llama con DJ y no te lo podés perder

En el corazón del Valle de Uco, un grupo de mujeres decidió transformar el trabajo en un proyecto colectivo con identidad propia. Así nació Mujeres de la Viña , una organización que surgió cuando un conjunto de productoras entendió que, para defender su tierra, primero debía formarse y profesionalizarse.

“ Mujeres de la Viña es una organización que surge en el 2018, en la que un grupo de productoras del Valle de Uco se reúnen con la necesidad de aprender sobre el manejo del viñedo, de aprender y adquirir conocimientos del mismo, y en qué momento hacer cada uno de los trabajos que había que hacer”, explicaron. Lo que comenzó como una inquietud técnica se convirtió en un espacio de capacitación constante en la que se formaron en herramientas, procesos y tiempos.

“Luego en el 2019 surgió la posibilidad de que empezaramos a hacer vino para mejorar un poco, optimizar nuestra materia prima, entonces de esta manera poder defender un poco más la misma y ver si obteníamos un poco más de rentabilidad”. Esa decisión marcó un antes y un después.

El grupo está conformado por 20 mujeres. “Todas somos mujeres , de las cuales algunas heredaron el viñedo, otras quedaron viudas y lo están manejando, otras se divorciaron y les tocó esa parte del viñedo, es decir que somos todas mujeres que manejamos viñedo en forma conjunta con el grupo familiar”. Historias distintas, un mismo hilo conductor: la ruralidad como espacio de resistencia y creación.

Con el vino llegó una nueva etapa de formación: “Al año siguiente hicimos un volumen más alto y actualmente estamos haciendo tres varietales”. La línea incluye un Malbec, un blend tinto compuesto por Malbec, Cabernet y Girard, y un blend blanco de Chardonnay y Semillon".

El 8 de marzo, fecha que resignifica el trabajo femenino en todo el mundo, eligen celebrar con vino propio junto a la comunidad. “Lo interesante es que el día 8 de marzo junto a Mansa Llama, por eso se llama Mansa Mujeres de la Viña, vamos a hacer la presentación de los vinos de Mujeres de la Viña”.

Mujeres de la Viña (2) Un evento que hace homenaje a las mujeres hacedoras.

La cita es a las 19 horas en Mansa Llama, ubicado a la vera del río Tunuyán, en Ruta 92, La Consulta, San Carlos. Un espacio pensado para vivir la experiencia completa con vista abierta, naturaleza, vino y gastronomía. El lugar, creado por los chefs Vanesa Artuso y Marcos Arriagada, combina propuestas de cenas, almuerzos y deporte aventura, con el rafting como actividad estrella. Además, su bar genera encuentros como sunsets y degustaciones.

El precio de la entrada anticipada es de $12.000 e incluye una copa de vino y una bruscheta de jamón crudo y tibio de berengena. Se puede comprar la entrada al 2622469564.

“Será un placer que nos acompañen todos el 8 de marzo a las 19 horas en Mansa Llama donde vamos a degustar unos riquísimos vinos y una hermosa gastronomía acompañada de la DJ Rocío Martínez. Vamos a pasar un lindo momento homenajeando el trabajo de las mujeres, las mujeres hacedoras, mujeres inquietas que seguimos haciendo y creando y, sobre todo, mujeres también con un perfil de ruralidad que defendemos y cuidamos”.

La propuesta gastronómica estará a la altura del paisaje y del vino: sándwich de vacío (la vedette de Mansa Llama), bruschetas de jamón crudo y risotto a la llama. Sabores intensos, cocina de fuego y productos exquisitos para acompañar copas de vinos que nacieron de manos que no se quedaron quietas.