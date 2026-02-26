Vendimia trágica: Un trabajador se descompensó y murió en el teatro griego Frank Romero Day

El joven trabajaba en el Frank Romero Day y murió al descompensarse. El trágico hecho ocurre días antes de que allí se celebre la Fiesta de la Vendimia 2026.

Un técnico que trabajaba en el Frank Romero Day murió la tarde de este jueves. (Imagen ilustrativa)

Un trabajador se descompensó y murió la tarde de este jueves mientras trabajaba en el teatro griego Frank Romero Day, en la Ciudad de Mendoza. Pese al esfuerzo del personal médico que intentó reanimarlo y lo trasladó al Hospital Español, la víctima terminó perdiendo la vida.

De acuerdo con la primera información, pasadas las 18 el técnico realizaba tareas en altura con arnés en una de las torres que forman para de la estructura para el escenario vendimial, cuando perdió la conciencia de manera inesperada y por motivos que se tratan establecer.

En ese instante, sus compañeros observaron que había quedado colgando de los tirantes y lo bajaron de manera inmediata para que recibiera asistencia médica.

Tragedia en la previa de la Fiesta de la Vendimia Acto seguido, fue rápidamente cargado a una ambulancia que se encontraba en el lugar que en pocos días será escenario de la Fiesta de la Vendimia 2026.

El personal médico trató de mantenerlo con vida practicándole tareas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y lo trasladaron al Hospital Español, donde falleció al cabo de unos minutos.