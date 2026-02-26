Este era el joven que murió en el Frank Romero Day durante los preparativos para la Fiesta de la Vendimia 2026

Un trágico episodio se vivió este jueves en medio de los preparativos para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Fue en el teatro griego Frank Romero Day, donde un trabajador murió luego de descompensarse mientras realizaba tareas en altura. El joven tenía 21 años y se llamaba Santino Giuliano Calivar. Era oriundo de Rivadavia.