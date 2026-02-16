Vendimia 2026: el Gobierno justificó el nuevo esquema de contratación integral

El Gobierno Provincial se dispone a terminar de organizar y vivir los eventos más importantes de la Fiesta Nacional de la vendimia 2026, en su edición número 90, llamada "Cosechas De Una Misma Cepa", que tendrá su Acto Central el 7 de marzo.

En parte de la organización está todo el proceso licitatorio de la provisión integral de los servicios del evento en el Teatro Griego Frank Romero Day , que fue otorgado a la única empresa que se presentó en el proceso: Estrella Eventos y Espectáculos SA.

La licitación resuelta consta del servicio para la "provisión integral de soluciones estructurales, técnicas y sanitarias" para la Fiesta Nacional de la Vendimia ( Acto Central y única repetición del día domingo) "y cualquier otro show o actividad posterior que sea definida por la Dirección de Vendimia y Producción Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Cultura hasta la finalización de las actividades el día 8 de marzo inclusive".

Si bien el presupuesto oficial fue de $2.000 millones, Estrella Eventos y Espectáculos SA ofreció el servicio por $2.200 millones, según consta en el sistema provincial Compr.Ar.

Las críticas que se hicieron sobre la licitación es que el Gobierno decidió este año unificar la contratación de los servicios y no hacerlos de manera individual, como ocurría años anteriores, ya sea con el sonido, iluminación, estructura, entre otros. De esta manera, algunos empresarios que han sabido trabajar en licitaciones con el Estado, manifestaron su enojo teniendo en cuenta que no ofrecen un "servicio integral", por lo que quedaron fuera de la pulseada.

Defensa del Gobierno a la licitación para la Fiesta de la Vendimia

Diego Gareca, subsecretario de Cultura, participó del programa MDZ Club (por MDZ Radio) y defendió todo el proceso, al sostener que el Estado mendocino "se ahorró unos $1.000 millones" con este cambio del tipo de licitación, por lo que relativizó el hecho que haya habido una sola empresa oferente. Además, sumó que Mendoza "no pondrá un peso" en los shows que se realizarán el lunes y martes, donde tocarán artistas como Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Eugenia Quevedo y LBC, entre otros.

diego gareca en mdz (8) Diego Gareca, subsecretario de Cultura. Alf Ponce Mercado / MDZ

"Diseñamos una estrategia de hacer una licitación ampliada de servicios, con escenario, sonido, luces, pantalla, iluminación, baños químicos, generadores y carpas de camarines. Antes lo hacíamos por separado, pero ahora lo unificamos y con esta licitación ampliada ahorramos $1.000 millones", sostuvo Gareca.

El funcionario amplió que permitió "bajar costos sumamente importantes y el oferente que se presentó, ofrece también los servicios de producción del lunes y martes. Los artistas que se presentarán será a partir de una producción privada al 100%".

Y remarcó: "En esas dos noches la provincia no pondrá un peso. Solo pagará el cachet de Luciano Pereyra el domingo", en lo que será la única repetición de la Fiesta de la Vendimia.

diego gareca Diego Gareca, subsecretario de Cultura. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Por otro lado, sostuvo que ese ahorro "permitirá incluso mejorar el cachet de los artistas y la posibilidad de hacer la parte artística del show con un público privado".

Sobre las noches de lunes y martes, Gareca recordó que el año pasado la producción estuvo a cargo de José Luis Vargas; y que este año serán Diego Villafañe (que tiene a cargo la concesión del Arena Maipú) y "Tito" Videla. "Los shows tendrán entradas dentro del todo accesibles (desde $35.000 con abonos) con el mismo esquema de Vendimia", cerró el subsecretario.

La licitación de la Fiesta de la Vendimia en el Frank Romero Day

Estrella Eventos y Espectáculos SA tiene antecedentes con la realización de actividades con el Estado mendocino. Fue la que realizó el evento de la Fiesta Provincial de la Cerveza en su última edición -que organiza el municipio de Godoy Cruz-; y también el festival de jazz y blues en el Parque San Martín, donde se montó un escenario flotante en el lago.

Según los anexos de la licitación, el servicio a contratar es para la "provisión integral de soluciones estructurales, técnicas y sanitarias" para la Fiesta Nacional de la Vendimia, tanto en lo que respecta al Acto Central, como así también la única repetición (del día domingo) "y cualquier otro show o actividad posterior que sea definida por la Dirección de Vendimia y Producción Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Cultura hasta la finalización de las actividades el día 8 de marzo inclusive".

"Este objeto contractual comprende la entrega, montaje, operación, ejecución, mantenimiento y desmontaje de todos los recursos indispensables para asegurar el correcto desarrollo de los eventos, garantizando estándares profesionales de calidad, seguridad, continuidad operativa y soporte técnico y sanitario durante todo el período de ejecución", marca el objeto de la contratación, que es un ítem "único" de provisión integral de soluciones estructurales, técnicas y sanitarias.

De esta forma, se trata de la provisión, operación, montaje, desmontaje, mantenimiento y servicios vinculados con la seguridad, higiene y asistencia médica y de primeros auxilios, necesarios para cubrir todos los aspectos técnicos, estructurales y sanitarios requeridos por los eventos.

Estas soluciones se clasifican en:

a) Soluciones Estructurales

Incluyen la provisión, montaje, desmontaje y certificación técnica de las estructuras necesarias para escenarios y espacios de uso público:

1. Escenarios completos (incluye todos los elementos de seguridad) .

2. Pisos homologados

3. Cajas lumínicas

4. Torres de sonido e iluminación

5. Carpas

b) Soluciones Técnicas

Comprenden la provisión, instalación, operación y mantenimiento de los sistemas y equipamientos detallados a continuación, incluyendo el personal idóneo para cada tarea:

1. Sonido profesional

2. Iluminación escénica

3. Pantallas y sistemas visuales

4. Generación y distribución eléctrica

5. Intervención Sistemas Drones

c) Soluciones Sanitarias

Comprende la provisión, disponibilidad, operación y mantenimiento de todos los servicios de asistencia médica y de higiene necesarios para garantizar las condiciones de seguridad sanitaria durante el desarrollo de los eventos:

1. Asistencia médica y sanitaria

2. Baños químicos

La empresa adjudicataria "deberá proveer la totalidad los siguientes materiales y tareas requeridas por el equipo ganador de '90 Cosechas De Una Misma Cepa', consistentes en la provisión, montaje y desmontaje de: