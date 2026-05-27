La polémica justificación de un intendente santafesino para ir al Mundial: "Fui a seis"

La pasión futbolera se impone en una ciudad de Santa Fe. Un jefe comunal de la provincia oficializó su pedido de licencia para ausentarse del cargo durante la primera mitad de junio y trasladarse al próximo Mundial , que este año se desarrollará de manera conjunta en territorio de Estados Unidos, México y Canadá .

El protagonista de la historia es Roly Santacroce , actual jefe del municipio de Funes , una localidad del sur santafesino situada a apenas 16 kilómetros de Rosario.

Su nombre suele aparecer en las últimas semanas vinculado a una controversia que sacudió a la ciudad: el reclamo de Vialidad Nacional a un hotel local para que deshaga las modificaciones realizadas en una colectora de la autopista Rosario-Córdoba, una obra pensada originalmente para facilitar el acceso al establecimiento.

Pese al ruido que generó ese conflicto, el intendente avanzó con sus planes personales y confirmó que durante varios días pondrá pausa a la gestión cotidiana. En diálogo con Cadena 3 , explicó cuál es la motivación: "Fui a seis mundiales: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales". Es decir, acumula seis viajes mundialistas previos y se encamina al séptimo.

El plan, según detalló, es seguir de cerca los partidos de la Selección argentina en la primera ronda , instancia en la que el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá frente a Argelia, Austria y Australia . El funcionario aclaró que se trata de un proyecto que estaba en carpeta desde hace tiempo: "Tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días", repitió.

Cómo se tramita la licencia y quién quedará a cargo del municipio

La salida del país obligó al intendente a cumplir con los pasos institucionales correspondientes. Como la ausencia superará los cinco días y, además, implica un viaje al extranjero, el pedido fue formalizado ante el Concejo Deliberante de Funes.

Durante ese período, la conducción del municipio quedará en manos de Carlos Olmedo, presidente del cuerpo legislativo local, que asumirá temporalmente las funciones ejecutivas. "Es lo que corresponde", definió Santacroce respecto del procedimiento.

Del Frente de Todos a Provincias Unidas

En el plano partidario, Santacroce siempre se reconoció dentro del peronismo. Tras militar en el Frente de Todos, en la actualidad forma parte de Provincias Unidas, el espacio impulsado por una serie de gobernadores entre los que se cuenta el santafesino Maximiliano Pullaro, con quien comparte agenda política a nivel provincial.