¿Neymar se pierde el Mundial tras ser convocado? La noticia que estremece a Brasil

La selección de Brasil puso en marcha este miércoles su preparación para el Mundial 2026 y todas las miradas apuntaron rápidamente a Neymar . El delantero de Santos trabajó de manera diferenciada y en Brasil crece la preocupación por su estado físico.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti tuvo su primera práctica en el predio de Teresópolis, en Río de Janeiro, donde comenzó a preparar los amistosos previos a la Copa del Mundo. Sin embargo, Neymar no pudo entrenarse a la par del grupo debido a un edema en la pantorrilla derecha.

Neymar Jr. llegando al centro de entrenamiento de Granja Comar este miércoles, en Teresópolis, Brasil.

El delantero arrastra esa molestia desde hace varias semanas y ya se había perdido los últimos tres partidos de Santos. Aunque en Brasil mantienen el optimismo respecto de su recuperación, medios locales aseguraron que le realizarán nuevos estudios por imágenes para seguir de cerca la evolución de la lesión.

La situación genera inquietud en el cuerpo técnico de Ancelotti teniendo en cuenta la cercanía del debut mundialista.

Neymar llegó a la concentración de Brasil en un helicóptero de USD 10 millones

Neymar llegó a la concentración de Brasil en helicóptero Neymar llegó a la concentración de Brasil en helicóptero @Altosnoticiasp1

Neymar llegó este miércoles a la Granja Comary, el predio de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en las afueras de Río de Janeiro, a bordo de su helicóptero privado valuado en 10 millones de dólares, en medio de la expectativa por su presencia en el Mundial 2026 y con una preocupación latente en Brasil por el edema de dos milímetros en la pantorrilla que arrastra y que mantiene en alerta al cuerpo técnico de Carlo Ancelotti.

La agenda de la selección de Brasil

Brasil jugará este domingo un amistoso frente a Panamá en el estadio Maracaná y luego viajará a Estados Unidos para continuar con la preparación.

Más allá de la preocupación por Neymar, la Canarinha ya empieza a enfocarse en el estreno del Mundial, previsto para el 13 de junio frente a Marruecos en New Jersey. Después enfrentará a Haití y Escocia en la fase de grupos.