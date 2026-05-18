Video: la reacción viral de Neymar al enterarse que jugará el Mundial 2026 con Brasil

Neymar vivió un momento cargado de emoción cuando Carlo Ancelotti oficializó la lista de la selección de Brasil para el Mundial 2026.

Neymar, actual delantero del Santos, reaccionó en vivo cuando Carlo Ancelotti oficializó la lista para el Mundial 2026.

El momento se dio durante una transmisión en vivo del canal de YouTube MadHouse TV. Neymar apareció junto a su amigo e influencer Cris Guedes mientras seguían el anuncio de la convocatoria y, apenas se confirmó su presencia en la Copa del Mundo, lanzó un grito eufórico: "¡Estoy ahí! ¡Todo salió bien!".

Neymar explotó de alegría tras la convocatoria de Ancelotti para el Mundial 2026 Así reaccionó Neymar cuando se enteró de la lista de Brasil MadHouse TV

Según informó el medio brasileño UOL, el exjugador de Barcelona y PSG estaba en su casa de Santos siguiendo la presentación de Ancelotti. Horas antes había disputado un partido por el torneo local, donde incluso protagonizó una jugada polémica por un error arbitral que se volvió viral en redes sociales.

La convocatoria de Neymar era una de las grandes incógnitas de Brasil por las lesiones y problemas físicos que arrastró durante los últimos meses. Finalmente, el entrenador italiano decidió incluirlo en la nómina definitiva y dejar afuera a João Pedro, delantero del Chelsea que aparecía con muchas chances de meterse en la lista.