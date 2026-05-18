El temido escenario con el que Boca podría quedar eliminado de la Libertadores ante Cruzeiro
Boca quedó contra las cuerdas en el Grupo D y el partido ante Cruzeiro en la Bombonera será decisivo. Incluso, un resultado combinado podría dejarlo eliminado.
Boca atraviesa un momento delicado en la Copa Libertadores. Después de un comienzo prometedor, las derrotas consecutivas ante Cruzeiro y Barcelona de Ecuador complicaron al equipo de Claudio Úbeda, que ahora está obligado a sumar frente a los brasileños para seguir dependiendo de sí mismo en la pelea por clasificar a los octavos de final.
El Grupo D quedó completamente apretado: Universidad Católica y Cruzeiro lideran con 7 puntos, Boca aparece tercero con 6 y Barcelona cierra con 3 unidades. Con este panorama, el encuentro de este martes a las 21.30 horas en la Bombonera será una verdadera final para el Xeneize.
Qué tiene que pasar para que Boca quede afuera de la Copa Libertadores ante Cruzeiro
El escenario más temido para Boca es el que lo dejaría eliminado en esta misma fecha, la quinta de la fase de grupos. Si pierde ante Cruzeiro y el jueves la Universidad Católica derrota a Barcelona en Chile, tanto brasileños como chilenos llegarán a 10 puntos y dejarán sin chances matemáticas al conjunto de Úbeda, que se quedaría con 6 y ya no podría alcanzarlos en la última jornada.
En ese caso, Boca no solo quedaría eliminado de la Libertadores, sino que además aseguraría su lugar en los 16avos de final de la Copa Sudamericana como tercero del grupo. Incluso si Barcelona le gana a Cruzeiro en Brasil en la última jornada y Boca vuelve a perder ante Universidad Católica, ambos quedarían con 6 puntos, pero el Xeneize tendría ventaja en el mano a mano con los ecuatorianos, tras el 3-0 en la Bombonera y la derrota 1-0 en Ecuador.
Sin embargo, existe otro panorama posible. Si Boca pierde con Cruzeiro pero Universidad Católica empata frente a Barcelona, el equipo argentino seguirá con vida y llegará a la última fecha dependiendo de sí mismo: venciendo a los chilenos alcanzaría 9 puntos y superaría a la Católica, que quedaría con 8.
El panorama completo de Boca en el Grupo D
- Si suma 6 puntos: clasifica a octavos y asegura el primer puesto.
- Si suma 4 puntos, producto de un empate con Cruzeiro y un triunfo ante Universidad Católica): se clasifica.
- Si suma 4 puntos, tras vencer por 2 o más goles de diferencia ante Cruzeiro y empatar con Universidad Católica: se clasifica.
- Si suma 4 puntos, luego de ganarle a Cruzeiro por la mínima y empatar con U. Católica, se clasifica si los chilenos no vencen a Barcelona. Si ganan ese partido, Boca definirá el 2º puesto con los brasileños por la diferencia de gol general del grupo. Boca terminaría +3 y Cruzeiro necesitaría vencer por 3 goles de diferencia a Barcelona para forzar desempate por goles a favor en el grupo, menos rojas, menos amarillas o sorteo, en ese orden.
- Si Boca suma 3 puntos: solo clasifica si Barcelona le gana o empata con el mismo rival al que Boca derrote.
- Si Boca suma 2 puntos: solo clasifica si Barcelona le gana a Universidad Católica y no a Cruzeiro.
- Si Boca suma 1 punto: queda eliminado.
- Si Boca suma 0 puntos: queda eliminado.