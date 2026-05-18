El temido escenario con el que Boca podría quedar eliminado de la Libertadores ante Cruzeiro

Boca quedó contra las cuerdas en el Grupo D y el partido ante Cruzeiro en la Bombonera será decisivo. Incluso, un resultado combinado podría dejarlo eliminado.

Boca se juega todo en la Copa Libertadores y una combinación de resultados en esta semana podría dejarlo afuera antes de la última fecha.

Boca atraviesa un momento delicado en la Copa Libertadores. Después de un comienzo prometedor, las derrotas consecutivas ante Cruzeiro y Barcelona de Ecuador complicaron al equipo de Claudio Úbeda, que ahora está obligado a sumar frente a los brasileños para seguir dependiendo de sí mismo en la pelea por clasificar a los octavos de final.

El Grupo D quedó completamente apretado: Universidad Católica y Cruzeiro lideran con 7 puntos, Boca aparece tercero con 6 y Barcelona cierra con 3 unidades. Con este panorama, el encuentro de este martes a las 21.30 horas en la Bombonera será una verdadera final para el Xeneize.

Qué tiene que pasar para que Boca quede afuera de la Copa Libertadores ante Cruzeiro Embed ¡Las posiciones del Grupo D tras la fecha 4! pic.twitter.com/gK6TeLfFrF — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 7, 2026 El escenario más temido para Boca es el que lo dejaría eliminado en esta misma fecha, la quinta de la fase de grupos. Si pierde ante Cruzeiro y el jueves la Universidad Católica derrota a Barcelona en Chile, tanto brasileños como chilenos llegarán a 10 puntos y dejarán sin chances matemáticas al conjunto de Úbeda, que se quedaría con 6 y ya no podría alcanzarlos en la última jornada.

En ese caso, Boca no solo quedaría eliminado de la Libertadores, sino que además aseguraría su lugar en los 16avos de final de la Copa Sudamericana como tercero del grupo. Incluso si Barcelona le gana a Cruzeiro en Brasil en la última jornada y Boca vuelve a perder ante Universidad Católica, ambos quedarían con 6 puntos, pero el Xeneize tendría ventaja en el mano a mano con los ecuatorianos, tras el 3-0 en la Bombonera y la derrota 1-0 en Ecuador.

Boca vs Barcelona Ecuador Milton Céliz y Darío Benedetto van arriba ante Santiago Ascacíbar y Milton Costa. Boca perdió en Ecuador y comprometió su clasificación a octavos. Fotobaires